Bad Bunny apuesta por artistas de Castellón: Así ha sido la creación de una de las figuras más emblemáticas de su concierto

Tras dos conciertos en Barcelona, el pasado 30 de mayo el artista Bad Bunny aterrizó en Madrid. Por delante le esperaban 10 conciertos de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. Esta gira ha sido uno de los eventos más esperados del año, ya que el artista llevaba sin pisar España siete años. La última ocasión fue en 2019, cuando el puertorriqueño trajo su gira X 100pre Tour a varias ciudades españolas.

En este gran evento, se ha colado la compañía de unos castellonenses, quienes han contribuido con su arte a la experiencia que ofrece el cantante internacional.

Una empresa con talento de Vinaròs

Lo que ya se ha convertido en uno de los eventos del año, ha contado con la participación de la empresa de Iván y Nuria, unos artistas vinarocenses que adoptan el nombre de Elige3D, una compañía especializada en la creación de figuras 3D. La empresa surge cuando los caminos de Nuria e Iván se cruzan. Él, con ganas de emprender, comenzó construyendo y vendiendo impresoras 3D. Por su parte, Nuria, una artista detallista, llegó y juntos decidieron introducirse en el mundo de la publicidad y la decoración. "Iván se encarga de la impresión 3D y la técnica, yo, que vengo del mundo de bellas artes me ocupo de todo el acabado y pintura", comenta Nuria.

Varios años han pasado desde ese momento, en los que la empresa ha ido creciendo y evolucionando. Con más de 7 años de experiencia, Elige3D ha desarrollado más de 400 proyectos exitosos, entre ellos algunos para producciones de Netflix y Amazon Prime. Actualmente, entre diseñadores y personas encargadas del taller, la empresa cuenta con seis trabajadores.

El reto del Sapo Concho

Ticketmaster, una de las empresas organizadoras del evento, fue la que se puso en contacto con el equipo de Elige3D. En ese momento, les propusieron un gran reto: crear una figura del Sapo Concho, la emblemática mascota de la gira del cantante. Se trata de una especie de sapo nativo de Puerto Rico que Bad Bunny ha convertido en sello de su disco Debí tirar más fotos. Desde el lanzamiento, este animal ha estado presente en todo el universo del artista.

Resultado de la pieza / @elige3d

Así fue el proceso creativo

Con un plazo de entrega de solo semanas, Nuria y su equipo se pusieron a ingeniar la forma perfecta de construir la figura. Esta, tenía que estar creada con materiales resistentes para soportar tanto las altas temperaturas como a todos aquellos fans que quisieran hacerse una foto con la mascota.

La pieza está hecha con PTG, un plástico con el que se fabrican las botellas de agua, y muy resistente a climas cálidos. Además, se le puso fibra de vidreo y una protección hecha con resinas. El resultado de la figura resalta por su altura de 2 metros. Con todo ello, el proceso de elaboración les resultó sencillo, ya que ellos están acostumbrados a trabajar con piezas de hasta 8 metros.

Afirman que la propuesta vino acompañada de cierta libertad artística, lo que les permitió disfrutar del proyecto. Decidieron prestar especial atención a elementos que no se ven a simple vista, como los ojos del sapoconcho, que cuentan con pequeños detalles en tonos dorados. "La verdad es que ha sido un proyecto bastante fácil, nos dieron muchas facilidades", declara Nuria.

El Sapoconcho en proceso de creación junto a Nuria / @elige3d

Un proyecto para recordar

La empresa ya define este proyecto como uno de los retos más importantes de su carrera. A todo el equipo le hacía especial ilusión participar en uno de los eventos musicales más importantes del año. Durante la elaboración, no pudieron evitar escuchar los discos del artista puertorriqueño para, como señala Nuria, “ponerse en situación”. Todos coinciden en que se sienten muy orgullosos de poder haber contribuido con su granito de arena.