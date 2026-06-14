Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Los supermercados Lidl han registrado largas colas tras el lanzamiento de una de las planchas de vapor de viaje más baratas del mercado: por tan solo 8,99 euros. Un electrodoméstico que ha generado gran interés por su funcionalidad a precio imbatible y que apunta a agotarse en cuestión de horas.
Calidad y funcionalidad
Uno de los principales atactivos de este dispositivo es que cuenta con una suela de cerámica que garantiza un deslizamiento fluido. Además, su potente golpe de vapor permite alisar con máxima comodidad tejidos gruesos y arrugas rebeldes. Un detalle clave para evitar estropear el planchado de las prendas.
Asimimsmo, el artículo dispone de un ajuste de temperatura variable, la opción perfecta para disfrutar de la suavidad incluso en la ropa más delicada. Otro de sus puntos fuertes es su capacidad de planchado en seco, mientras que su función de vapor vertical es ideal para refrescar y alisar cortinas o prendas colgadas al instante.
Ideal para transportar a cualquier parte
Esta plancha de viaje ofrece portabilidad, ligereza y un tamaño compacto ideal para maletas, permitiendo mantener la ropa sin arrugas en cualquier lugar. Sin duda, la opción perfecta para vacaciones y viajes de negocios.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente plancha de vapor, que por tan solo 9,99 euros apunta a convertirse en el artículo estrella de la temporada.
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