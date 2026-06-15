Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones"

A la hora de mejorar las prestaciones recibidas, no todos los trabajadores saben cómo actuar. Sin embargo, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, asegura que demandar empleo puede tener efectos positivos sobre las prestaciones.

Para él, el problema surge cuando se agota la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo, ya que muchas personas no suelen renovar la tarjeta de demanda. Sin embargo, que hacerlo puede ser fundamental para acceder a otras prestaciones en el futuro.

La importancia de estar de alta o en situación asimilada al alta

Para acceder a determinadas prestaciones, no basta con cumplir el periodo mínimo de cotización, sino que se requiere estar de alta, es decir, trabajando y cotizando; o en situación asimilada al alta, es decir, aunque no se cotiza ni se trabaja, el usuario está protegido para acceder a ciertas prestaciones.

En este caso, existen diferentes ejemplos de estas situaciones asimiladas al alta:

Percibir la prestación contributiva de desempleo

Los periodos de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos

La incapacidad temporal que persiste después de que haya finalizado el contrato de trabajo

que persiste después de que haya finalizado el contrato de trabajo Determinadas situaciones de desempleo involuntario

Ahora bien, "¿qué pasa con los trabajadores que han dejado de cotizar y trabajar, han agotado la prestación contributiva de desempleo, y también el subsidio de desempleo?". Aquí es donde entra en juego la tarjeta de demanda de empleo, como método de protección.

Básicamente, la legislación considera el desempleo involuntario con demanda ininterrumpida de empleo como una situación asimilada al alta. Es decir, la persona continúa inscrita como demandante de empleo y renueva su tarjeta de demanda sin interrupciones.

En qué casos se puede mejorar la prestación

Por ejemplo, en determinadas prestaciones de viudedad, si el fallecimiento deriva de una enfermedad común y la persona no se encontraba trabajando, se necesita haber cotizado "al menos 15 años a lo largo de su vida laboral".

Sin embargo, si la persona fallecida estaba en alta o en situación asimilada al alta, sin obligación de cotizar, se requiere al menos 500 días cotizados dentro de los últimos cinco años. Y esos periodos sin obligación de cotizar, que estaban en situación asimilada al alta, se pueden utilizar para facilitar el cumplimiento de este requisito.

Algo parecido ocurriría también con la pensión de jubilación. En primer lugar, para poder acceder a la pensión de jubilación, es necesario cotizar al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, y dos de ellos en los últimos 15 años antes de retirarse.

Por ello, si el trabajador accede a la jubilación desde una situación asimilada al alta, esos periodos pueden ser muy útiles para cumplir los requisitos.

Algunas excepciones clave

El experto aclara que esta protección no se aplica de la misma forma en todos los regímenes de la Seguridad Social. Por ejemplo, cuando un trabajador autónomo finaliza su actividad y se da de baja, "la situación asimilada al alta solo se mantiene durante 90 días desde la baja del autónomo".

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En este sentido, una vez transcurrido este periodo, la protección sería mucho más limitada. Muñoz aclara que mantener activa y renovada la tarjeta de demanda de empleo es fundamental, ya que "puede tener consecuencias muy importantes de acceso a las futuras prestaciones de la Seguridad Social".