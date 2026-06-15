Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago

La artrosis, la molesta enfermedad que se produce con el desgaste del cartílago, es la patología reumática más frecuente y una de las principales causas de dolor y discapacidad. Se calcula que afecta a 607 millones de personas en el mundo y su prevalencia va en aumento, debido al envejecimiento poblacional. El problema es que no tiene cura más allá de las recetas para controlar el peso y hacer ejercicio y las terapias analgésicas y antiinflamatorias. Y, en fases muy avanzadas, la cirugía. En este escenario, los nuevos fármacos para adelgazar, que están mostrando beneficios frente a múltiples enfermedades asociadas a la obesidad, podrían convertirse también en una especie de santo grial frente a la artrosis.

Y no solo porque reducen el peso y, por tanto, la carga que soportan las articulaciones en personas con sobrepeso, lo que constituye el beneficio más evidente. Además de esta posibilidad, los ensayos clínicos están demostrando que las nuevas terapias frente a la obesidad reducen la inflamación en las articulaciones y la actividad de las enzimas responsables de la degradación del cartílago, lo que ayuda a protegerlo y disminuye el dolor.

El consumo de semaglutida, el principio activo del revolucionario Ozempic, durante 68 semanas, reduce el dolor articular un 41%, según el estudio 'Step 9'

Por ejemplo, el estudio 'Step 9', publicado en 'The New England Journal of Medicine', la revista científica donde se difunden las investigaciones llamadas a cambiar la práctica clínica, ha demostrado que el uso de semaglutida, el principio activo del revolucionario Ozempic, durante 68 semanas, además de lograr una pérdida peso promedio del 13% en los participantes, reduce su dolor articular un 41%.

"Se trata de una reducción muy importante, que provocó menor toma de antiinflamatorios, es decir, se ha visto un beneficio muy importante en su calidad de vida, que es lo que se busca", explica Núria Vilarrasa, especialista del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Bellvitge, en el marco del congreso anual de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

La mitad de los pacientes que toman Ozempic y análogos han retrasado la cirugía articular necesaria en casos de artrosis grave

Al mismo tiempo, los pacientes registraron una recuperación tangible en la movilidad y la vida activa. En su conjunto, los estudios sobre semaglutida -que es un principio activo que imita la actividad de la hormona intestinal GLP-1, lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, ralentiza la digestión y reduce el apetito-, demuestran que la mejoría frente a la artrosis es tal que en la mitad de los pacientes se retrasa la cirugía articular y los recambios de las prótesis.

Las nuevas terapias suponen una herramienta prometedora para un perfil concreto de pacientes, dado que controlan la inflamación metabólica que provoca la obesidad Lola Fernández de la Fuente — Especialista en reumatología del Hospital Infanta Luisa

¿Es una solución para todos?

La gran pregunta es si estos fármacos servirán también para personas sin obesidad, pero que también sufren artrosis. Según Lola Fernández de la Fuente, especialista de la unidad de reumatología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, de Sevilla, las nuevas terapias "suponen una herramienta bastante prometedora para un perfil concreto de pacientes, dado que controlan la inflamación metabólica que provoca la obesidad y, por tanto, son beneficiosos para la artrosis con un fenotipo metabólico".

Si se demuestra la mejora de la inflamación de las articulaciones, se podrían administrar los nuevos fármacos a los pacientes, independientemente de su peso Núria Vilarrasa — Endocrina del Hospital de Bellvitge

Pero, a su juicio, si los datos que arrojan los estudios se confirman, sobre la reducción de la inflamación en articulaciones y la menor degradación del cartílago, quizá también podrían "beneficiar" a otro tipo de pacientes con artrosis y sin obesidad, "pero no a todos", aclara. Por ejemplo, a un paciente muy delgado, con osteoporosis, que sea frágil, "no le puedes dar un medicamento que le haga perder masa muscular y peso, en este caso sería contraproducente", explica.

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"Pero, quizá, sí puedan administrarse a pacientes sin obesidad y que no les perjudique, aunque aún se tienen que realizar más investigaciones para saberlo", concluye. Mientras que la doctora Vilarrasa opina que "si se demuestra la mejora de la inflamación de las articulaciones, se podrían administrar a los pacientes, independientemente de su peso".