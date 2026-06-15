María Almazán, la mujer que viste con conciencia

"He visto ríos en Camboya y China del color de moda de la temporada del vaquero en Occidente". María Almazán todavía se estremece al recordar aquellos viajes por Asia cuando trabajaba en el departamento de compras de una multinacional textil. Allí descubrió el coste ambiental y humano de una industria que conocía desde dentro. Y comprendió que ya no podía seguir mirando hacia otro lado.

La ingeniera textil madrileña, afincada en Vigo desde hace más de quince años, no se quiso quedar parada y comenzó a investigar otras formas posibles para el mundo de la moda. Pionera en el activismo de la sostenibilidad textil, María ha trabajado con grandes diseñadores como Sybilla mostrando que es posible crear de una forma más justa sin renunciar a la belleza. Ahora, ella y su equipo acaban de lanzar una innovadora aplicación llamada «Hola Vivi» con la que dan un paso más y buscan que sea el propio consumidor el que acceda a la información sobre la sostenibilidad de las prendas y tome sus decisiones con criterio.

La conciencia social de María se fue fraguando desde la infancia. "Mi padre, magistrado, y mi madre, educadora infantil, estaban ambos muy comprometidos con sus trabajos y nos inculcaron a mi hermano y a mí valores relacionados con la justicia, el cuidado y la educación", cuenta.

Sus inquietudes eran muy variadas y estudió al mismo tiempo Comunicación Audiovisual e Ingeniería Industrial. «De una forma casual llegué al departamento de vestuario en un rodaje y me fui enganchando al mundo del textil, que luego combiné con las reflexiones que me aportaba la ingeniería» explica.

Modesto Lomba le dio la oportunidad de realizar prácticas y luego, durante un año, se mudó a Irlanda, donde trabajó con otros modistas y estilistas. «Al volver a España, me contrataron en el departamento de compras de una gran multinacional y fue ahí donde comencé a viajar a Asia y a conocer los entresijos de la producción».

Durante cinco años adquirió un conocimiento profundo del funcionamiento de las fábricas textiles. «Veía en las fábricas a chicas de 16 años trabajando a destajo y, al regresar, veía a las chavalas de la misma edad en los centros comerciales comprando esas prendas y aquello no me gustaba: me daban ambas la misma pena», advierte.

La ingeniera dejó aquel puesto – "para disgusto de mis padres, que creían que por fin había encontrado mi lugar"– y se dispuso a viajar para seguir investigando sobre la industria en las distintas partes del mundo. "En aquel momento apenas se hablaba aún de sostenibilidad en el textil; éramos una decena de personas en España las primeras que comenzamos a hacerlo", comenta.

Almazán, en una foto de infancia. / FDV

La diseñadora Sybilla fue la primera en confiar en los conocimientos de María, que comenzó a hacer cambios en la producción de la reconocida diseñadora. «Ella ya tenía esa inquietud, así que fue muy reconfortante trabajar juntas», destaca.

María dirigió durante dos años la Fundación Fabrics For Freedom, creada por la diseñadora estadounidense con el objetivo de promover el consumo responsable y sostenible en la industria textil. «Era un movimiento muy incipiente con el que buscábamos poner el foco más allá de la belleza de las prendas, que la gente viera lo que estaba pasando, sobre todo en la India, y comenzar a generar un discurso».

Tras aquella experiencia, la ingeniera quiso dar un paso más allá de la concienciación y creó un proyecto totalmente pionero, «Latitude», una red de talleres sostenibles ubicados en Galicia. «El proyecto podría haberse desarrollado en Galicia o en Cataluña, pero en aquel momento mi vida, por amor, ya estaba asentada en Vigo así que no dudé en ponerlo en marcha aquí», cuenta. La idea era recuperar el tejido industrial que estaba muriendo a causa de las grandes cadenas, transformar talleres convencionales y lograr que trabajaran en red con conciencia medioambiental para luego conectarlos con las marcas», describe. Fueron trece años de mucha pedagogía para convencer al sector. «No fue sencillo que la gente entendiera que no daba igual dónde se produjera y que era importante no perder la riqueza del sector y competir en calidad, no en precio», afirma.

La diseñadora María Almazán, en 2010. / Jose Lores

Aquel proyecto llamó la atención del sector, generó debate e impulsó que muchas marcas comenzaran a crear departamentos de sostenibilidad. En 2016 fue reconocido por Ashoka, la mayor red de emprendimiento social. Entre las primeras marcas que comenzaron a trabajar con la red de talleres estaban Ikea, Sybilla, Jesús del Pozo e Inditex.

El desarrollo de este proyecto fue complejo y a ello se sumó otro reto: la maternidad. María es madre de Bastián, de 8 años, y Uma, de 6. «Durante toda mi carrera no había tenido la sensación del techo de cristal, pero al ser madre, todo cambió: tenía un puesto directivo, era la CEO, y todos creían que tenía que seguir rindiendo igual, lo que era imposible y me hacía sentir mala madre», confiesa. Finalmente, la pareja reorganizó los cuidados y fue el padre quien asumió gran parte del peso de la crianza para que ella pudiera mantener un proyecto que en ese momento exigía una dedicación enorme.

Cuando en 2020 nació su segunda hija, la activista había decidido tomárselo con más calma, dejar Latitude, y centrarse solo en la docencia, ya que era profesora en ESDEMGA, en Pontevedra, y en el Instituto de Diseño de Madrid. Pero llegó el covid y se vio obligada a cambiar de planes. «Se dieron cuenta de que no había suministro textil suficiente para cubrir las necesidades de la emergencia –batas, trajes de protección, mascarillas, etc.– y me pidieron formar parte de un grupo de expertos para activar las fábricas y elaborar el material necesario; entre los cinco talleres que aprobó la Agencia del Medicamento estaba uno de los nuestros», explica.

Y es que lo de pararse está claro que no forma parte de la naturaleza de esta inquieta mujer. Cuando se normalizaron las cosas tras la pandemia, la activista ya empezaba a idear un nuevo proyecto que ha visto la luz hace tan solo un mes.

Se trata de la App «Hola Vivi», una plataforma con la que busca empoderar al propio consumidor y que tenga al alcance de su mano, tan solo escaneando la etiqueta de una prenda, toda la información disponible sobre los procesos de fabricación de la misma. «Hay mucha gente que está concienciada con este tema: solo en la primera semana se descargaron la app 4.000 personas», asegura.

La app –cuyo nombre proviene de la diseñadora y activista Vivienne Westwood– permite además al consumidor conocer los talleres que existen cerca de su zona, para promover el arreglo de las prendas y alargar su vida, y los contenedores y tiendas en los que se puede reciclar la ropa. "Es importante que la gente sea consciente de las cantidades ingentes de residuos que genera el textil: no juzgamos la decisión del consumidor ni queremos ser una amenaza para las marcas, solo ponemos la información a su alcance para que tenga su propio criterio. Queremos que sea una herramienta amiga para la industria y para el consumidor, un canal para que fluya la información entre unos y otros", justifica.

Las marcas con las que han comenzado a trabajar son Patagonia, Blue Banana, Ecoalf, SKFK, Sepiia, Brava Fabrics, Nudie Jeans, COS, Zara, Mango, Levi’s, Lacoste, Scalpers, The North Face, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Springfield, Stradivarius. Y cada día se van uniendo otras.

María encara el futuro con optimismo y asegura tener «mucha fe en las nuevas generaciones». Y, por supuesto, educa a sus hijos en esta misma línea. «Tratamos de que entiendan que detrás de cada prenda hay personas», resume. Una lección que ella aprendió hace años, cuando descubrió que los colores que marcaban las tendencias en Occidente también podían acabar tiñendo los ríos de Asia.

Las pioneras: Vivienne Westwood, la diseñadora rebelde

Vivienne Westwood / Hervé Grella

Vivienne Westwood (1941-2022), nacida en Derbyshire, Inglaterra, fue una de las grandes pioneras de la moda contemporánea y una figura clave en la transformación de la industria. En los años setenta revolucionó la estética con sus diseños inspirados en el movimiento punk, convirtiendo la ropa en una herramienta de provocación y de crítica social. Su espíritu innovador abrió nuevas vías creativas e influyó en varias generaciones de diseñadores.

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Más allá de las pasarelas, Westwood destacó por su firme activismo social y medioambiental. Utilizó su enorme proyección pública para denunciar el cambio climático, el consumismo excesivo y las desigualdades sociales, además de apoyar campañas a favor de los derechos humanos y la libertad de expresión. Defensora de una moda más responsable y sostenible, hizo de su compromiso una parte inseparable de su legado.