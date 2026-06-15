Un reportaje sobre la realidad hídrica de Extremadura gana la décima edición del Premio de Periodismo Aqualia

El reportaje El agua que nos une: un viaje por la realidad hídrica de Extremadura se ha alzado con el Premio de Periodismo Aqualia 2026. La pieza, elaborada por Celia Lafuente López para COPE Extremadura, analiza el papel del agua en el desarrollo social y económico de la región y aborda los desafíos que plantea el cambio climático para la gestión de este recurso. El fallo del jurado se dio a conocer el pasado miércoles durante un acto celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), coincidiendo con el décimo aniversario del galardón. En esta edición han concurrido 79 trabajos periodísticos.

Según destacó el jurado, el reportaje ganador sobresale por combinar el rigor informativo con una amplia diversidad de testimonios y por ofrecer una visión completa del impacto que tiene el agua en el territorio extremeño. La pieza también pone el foco en la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sostenibles.

Los accésits han recaído en Álvaro Gómez Casado, por el trabajo radiofónico Nuevas tecnologías para atajar las fugas de agua, emitido en Onda Cero Segovia, y en Jesús Mudarra Maqueda, autor del reportaje El trabajo invisible de los custodios del agua de Jaén, publicado en Jaén Hoy.

Además, el jurado ha concedido dos menciones especiales. La primera ha sido para Martín Mucha Manani por el reportaje Los equilibristas del agua (y el gran desborde que han controlado), publicado en El Mundo. La segunda ha reconocido a Griselda Romero Vílchez por el artículo España ante la falta de inversión en agua, publicado en la revista especializada Retema.

El agua, un asunto estratégico

Durante la ceremonia, responsables de Aqualia y representantes del ámbito periodístico reivindicaron la importancia de acercar a la ciudadanía los desafíos relacionados con el ciclo integral del agua. Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, ha expresado su agradecimiento a todos los profesionales que han participado en esta convocatoria y ha compartido una reflexión sobre la evolución del certamen. Asimismo, subrayó que "nuestra relación con los medios de comunicación se articula como una alianza ente el sector del agua y el periodismo. Somos conscientes que estamos en un momento de transformación del sector y es necesario comunicarlo".

Por su parte, el director adjunto de El Economista, Rubén Esteller, impartió una ponencia acerca de la importancia de la información sobre el agua. Durante su intervención, Esteller destacó: “La sociedad moderna se sostiene sobre cuatro pilares invisibles: la energía, el agua, las comunicaciones y la información. Mientras funcionan, apenas pensamos en ellos. Pero cuando uno falla, descubrimos hasta qué punto dependemos de todos los demás. Y quizá esa sea la misión del periodismo especializado: ayudar a entender aquello que sostiene nuestra vida diaria antes de que deje de funcionar”.

Diez años de trayectoria

El Premio de Periodismo Aqualia alcanza este año una década de trayectoria. Desde su puesta en marcha ha recibido 613 trabajos procedentes de distintos formatos y medios de comunicación de toda España. La organización aprovechó la celebración para rendir homenaje a los profesionales galardonados en las nueve ediciones anteriores.

Tomás Díaz (1ª Edición, El Economista).

Francisco Jiménez (2ª Edición, Diario SUR).

Jorge García (3ª Edición, La Verdad de Murcia).

Paco Rego (4ª Edición, El Mundo).

Rosa Domínguez (5ª Edición, La Gaceta de Salamanca).

Raquel Montenegro (6ª Edición, Europa Sur).

José María Montero y Ángela Blanco (7ª Edición, Tierra y Mar - Canal Sur Televisión).

Javier Bolaños (8ª Edición - categoría Radio, Canal Sur Radio).

Mercedes Ros (8ª Edición - categoría TV, En Profundidad - CMM Noticias).

Ana Pobes (8ª Edición - categoría Prensa, La Tribuna de Ciudad Real).

Vicky Luis Martín (9ª Edición, Televisión Canaria).

El Premio de Periodismo Aqualia tiene como objetivo reconocer la labor informativa de los periodistas que trasladan la importancia de la gestión del ciclo integral del agua en la vida cotidiana de los ciudadanos, y que contribuyen a incrementar la cultura del agua como bien escaso y preciado. Estos Premios están dotados con un total de 11.000 euros, de los que 6.000 se han destinado al ganador (una cuantía que, con motivo del 10º aniversario, es el doble de las ediciones anteriores), 1.500 a cada uno de los accésits y 1.000 euros para las menciones especiales.