Enmienda a su moción
Junts eleva su presión contra Sánchez y fuerza al Congreso a votar si debe convocar ya las elecciones
Los posconvergentes ya dieron por muerta la legislatura en una rueda de prensa este lunes
Carlota Camps
Junts ha registrado este martes una enmienda a su moción en el Congreso en la que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones. El partido liderado por Carles Puigdemont argumenta que este es el paso que debe dar "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y ante su incapacidad para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus reiterados incumplimientos".
Los posconvergentes ya dieron por muerta la legislatura en una rueda de prensa este lunes, después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por contrabando y delito fiscal y de que la tasación de las joyas encontradas en su despacho elevara su valor a 1,3 millones de euros. "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda", dijo el portavoz del partido, Josep Rius.
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