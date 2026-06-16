Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte

Si quieres llevar la música a todas partes pero con estilo, en Lidl tienen el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado, que es de estética retro. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del altavoz retro bluetooth de la firma Tronic con un diseño retro compacto y ligero, perfecto para llevar a cualquier parte. Un altavoz portátil (2 x 15 W RMS) para un sonido impresionante y graves potentes.

Tiene una transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth y hasta 6 horas de reproducción de música (a volumen medio), además cuenta con la función True Wireless Stereo (TWS): sonido estéreo inalámbrico entre dos altavoces; y la posibilidad de conexión de reproductores externos (p. ej., reproductores de MP3) a través de la entrada auxiliar de 3,5 mm.

Este altavoz inalámbrico tiene un radiador pasivo integrado, y mandos giratorios para ajustar el volumen, los graves y los agudos. Además, cuenta con una práctica correa de transporte para facilitar su transporte; y con carcasa protegida contra salpicaduras de agua (IPX4).

Altavoz retro. / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo al altavoz inalámbrico, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 31,99 euros en Lidl, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.