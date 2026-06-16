Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
La normativa especifica algo que todo propietario ha de tener en cuenta para evitar sanciones
Ramón Baylos
Existen muchos motivos por los que ser prudentes con respecto a la relación que establecemos con la comunidad de vecinos. Sobre todo, en referencia al uso que hacemos de los espacios comunes de la misma.
Con respecto a esto último, suelen existir muchas dudas con respecto a qué se puede hacer y qué no con esos lugares que no forman parte de la vivienda como tal como, por ejemplo, las plazas de garaje.
¿Qué pasa si mi vivienda tiene una, pero yo no cuento con un vehículo que aparcar en ella? ¿Puedo usarla como trastero en ese caso? En este sentido, la Ley de Propiedad Horizontal tiene algo que decir.
Según se recoge en la normativa, podremos llevar a cabo esto último siempre que lo que coloquemos allí respete los límites de nuestro espacio privado. Es decir, que nuestro trastero no invada zonas comunes.
La razón de esto último tiene que ver con la idea de no dificultar las maniobras por parte de otros vehículos tanto para entrar como para salir del garaje, lo cual consta como motivo de seguridad a tener en cuenta.
No obstante, hay otro factor que debemos tener en cuenta: podremos usar una plaza de garaje como trastero siempre y cuando esa posibilidad esté estipulada en los estatutos del mismo edificio.
Es decir, si estos prohíben expresamente esta acción o la contradicen de alguna manera, la comunidad de vecinos tendrá derecho a demandar a aquella persona que no siga el reglamento acordado de forma común.
Por tanto, lo mejor que se puede hacer antes de usar una plaza de garaje como trastero es, en primer lugar, asegurarse que los estatutos de la comunidad de vecinos lo permiten y, en segunda instancia, que esto no afecte a las zonas comunes del edificio.
- Tres heridos graves en una colisión frontal en la N-340 en Castelló
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- Impactante agresión de una mujer a una conductora en Almassora: le abre la puerta del coche y la emprende a puñetazos
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?
- Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
- Las implicadas en la agresión en un coche de Almassora se denuncian mutuamente: 'Todo viene de atrás
- Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: 'Es una carrera cara, pero la inversión vuelve