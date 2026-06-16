Las víctimas de la pederastia tildan de "fracaso" la visita del Papa y exigen reactivar la ley de imprescriptibilidad

El portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya (RIYA), Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en la Abadía, ha calificado este martes la visita del Papa León XIV a España de "auténtico fracaso". A su juicio, que el Pontífice "evitara reunirse con las víctimas" de Montserrat, "la zona cero de la pederastia clerical de Cataluña" y optara por recibir a figuras del espectáculo como Bad Banny "demuestra que la máxima autoridad moral del Vaticano ha dado la espalda a las víctimas".

Además, el hecho de que el Pontífice instara a los obispos a actuar ante "la plaga" de los abusos sexuales demuestra, según Hurtado, que "sigue siendo una herida en carne viva". El problema, ha continuado, es que mientras la sociedad civil "demanda verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", la agenda de León XIV "se centró en la escenificación diplomática", en referencia a la reunión que tuvo a puerta cerrada con seis víctimas y al mensaje que trasladó a la Conferencia Episcopal sobre la necesidad de responder a esta problemática. Sin embargo, en su visita a la Abadía de Montserrat, no hizo ninguna referencia a la pederastia eclesial.

Hurtado ha reclamado además, frente a la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, que ahora que la visita del Papa ha concluido, se "desbloquee" la ley que promueve la imprescriptibilidad de los delitos sexuales sobre menores. En su opinión, ha quedado paralizada para "no incomodar" al Pontífice. Ante ello, el activista ha pedido, ante los medios de comunicación, una reunión urgente con el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, para pedirle que "convoque la ponencia" sobre la norma "de manera urgente", de forma que la ley pueda ser aprobada en septiembre, "evitando así que decaiga por una posible convocatoria electoral".

La comparecencia

Asimismo, ha reclamado a los partidos políticos que a su vez pidan la comparecencia del ministro para que explique "los motivos técnicos y políticos que justifican la parálisis" de la llamada ley de 'Derecho al tiempo'. A este respecto, ERC y Podemos ya han presentado la solicitud y Junts también prevé reclamar las explicaciones ministeriales.

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"Si una ley fundamental de protección a la infancia fracasa pese a contar con el respaldo de 310 diputados, el 88% de la Cámara, la responsabilidad política recaerá directamente sobre Bolaños, pero serán cooperadores necesarios aquellos partidos que, pudiendo ejercer los mecanismos parlamentarios de control, opten por la indiferencia ante el bloqueo gubernamental", ha sentenciado Hurtado.