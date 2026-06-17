Tras la baliza V16, llega el nuevo invento de la DGT que ya está en las carreteras y va a cambiar tu forma de conducir

La Dirección General de Tráfico ha aprobado el marco técnico que permite homologar y desplegar en las carreteras españolas los nuevos conos conectados, una señalización inteligente pensada para avisar en tiempo real de obras, cortes de carril, tareas de mantenimiento o incidencias en la vía. Su objetivo principal es reforzar la seguridad de los operarios que trabajan en carretera y ofrecer a los conductores información con mayor antelación.

Estos dispositivos tienen un aspecto similar al de un cono convencional, pero incorporan tecnología de geolocalización y conectividad. Funcionan de forma parecida a las balizas V16 conectadas: una vez colocados, comunican su posición exacta a la plataforma DGT 3.0 y al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad. A partir de ahí, la incidencia puede aparecer en los paneles de mensaje variable de la carretera y en los sistemas de los vehículos conectados.

La idea es sencilla: que el conductor sepa que hay una obra o un obstáculo antes de verlo. Esa alerta temprana permite reducir la velocidad de forma progresiva y evitar frenazos o maniobras bruscas al aproximarse a una zona de riesgo. También sirve para mantener señalizada una incidencia aunque no haya operarios presentes en ese momento.

Conos inteligentes conectados para mejorar la seguridad en carretera. / netun

Los conos conectados deben cumplir una serie de requisitos técnicos. Según los textos difundidos sobre la nueva normativa, incorporan posicionamiento compatible con GPS, Galileo y EGNOS, con un margen de error máximo de 2,5 metros. También llevan conectividad mediante eSIM o SIM para transmitir los datos en tiempo real y una luz LED amarilla de 360 grados, de alta intensidad y con destello intermitente. La autonomía mínima exigida es de 15 horas ininterrumpidas, aunque algunos modelos anuncian duraciones superiores.

Además de informar de su ubicación, estos dispositivos pueden alertar si han sido desplazados, si se han caído o si presentan problemas de batería o cobertura. Esa información resulta especialmente útil en zonas de obras, mantenimiento, limpieza o conservación, donde una señalización mal colocada puede aumentar el riesgo para quienes trabajan en la vía y para quienes circulan por ella.

La medida llega en un contexto de preocupación por la siniestralidad en los tramos de obras. Según los datos citados por Tráfico, cada año se realizan unas 23.000 actuaciones de mantenimiento u obras en las carreteras españolas. En 2024 se registraron 142 siniestros relacionados con estas zonas, de los cuales 23 afectaron a operarios que caminaban por la calzada o sus inmediaciones.

Por ahora, ya figuran dos modelos homologados: uno de Netun Solutions, empresa conocida por la baliza Help Flash, y otro de API Movilidad, compañía especializada en conservación de carreteras y elementos de señalización. La homologación abre la puerta a que se incorporen nuevos fabricantes, aunque no se espera que sea un producto masivo para particulares.

Y esta es una de las claves para los conductores: no tendrán que comprar estos conos. A diferencia de las balizas V16, destinadas a los propietarios de vehículos, los conos inteligentes están pensados para empresas concesionarias, administraciones públicas y responsables de obras o mantenimiento en carretera.

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Tampoco será necesario sustituir todos los conos tradicionales por modelos conectados. Según la información trasladada por la DGT, bastará con colocar dos o tres dispositivos al inicio y al final del tramo afectado para que el sistema pueda cumplir su función. Su uso se exigirá en los nuevos pliegos de obras públicas, pero convivirá con el balizamiento clásico.