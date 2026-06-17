Confirmado por la Audiencia Nacional: Las empresas ya no podrán 'robarte' los festivos que caen en sábado

Los trabajadores que tengan fijado el sábado como día de descanso semanal tendrán derecho a disfrutar de un día libre adicional cuando un festivo coincida con esa jornada. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional en una sentencia que refuerza una doctrina ya apuntalada por otros fallos recientes y que puede tener impacto más allá del sector en el que se ha dictado.

La resolución de la Sala de lo Social responde a un conflicto colectivo planteado en el sector de los centros de atención al cliente, conocido como contact center. En concreto, la Audiencia Nacional declara que no se ajusta a derecho la práctica de no compensar los festivos laborales —estatales, autonómicos o locales— cuando coinciden con un sábado que ya estaba previsto como día de descanso semanal o libranza para la persona trabajadora.

El tribunal considera que, en estos casos, el festivo no puede quedar “absorbido” o “neutralizado” por el descanso semanal. Por ello, reconoce la obligación empresarial de conceder un día adicional de descanso efectivo cuando se produzca ese solapamiento. Según uno de los fallos citados, esa compensación deberá disfrutarse en un plazo no superior a 14 días.

El caso afecta directamente a empresas del sector de atención al cliente, tras las demandas impulsadas por sindicatos como USO, CGT, UGT y CCOO contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente. También se adhirieron otras organizaciones sindicales. Aunque los efectos directos se circunscriben al ámbito analizado por la sentencia, los sindicatos sostienen que la interpretación puede servir de base para revisar situaciones similares en otros sectores.

La clave del razonamiento judicial está en distinguir entre dos derechos diferentes: el descanso semanal y los días festivos. El primero tiene como finalidad permitir la recuperación física y mental tras la prestación laboral. Los festivos, en cambio, responden a fechas de especial relevancia social, cívica o religiosa. Por eso, según la Audiencia Nacional, no cabe entender que un festivo se disfruta realmente si coincide con un día que ya era descanso semanal.

La sentencia se apoya en doctrina previa del Tribunal Supremo, especialmente en el conocido caso de Zara, en el que se abordó el solapamiento entre descanso semanal y festivos. A partir de esa interpretación, la Audiencia Nacional concluye que los festivos que coincidan con el descanso semanal deben considerarse no disfrutados y, por tanto, compensarse.

El fallo cobra especial relevancia en años en los que alguno de los 14 festivos anuales cae en sábado, como sucede con el 15 de agosto de 2026, festivo nacional. Para los trabajadores cuya jornada efectiva se organiza de lunes a viernes o de lunes a sábado, y que tienen asignado el sábado como descanso, la empresa no podrá limitarse a mantener el calendario sin ofrecer una compensación.

Los sindicatos celebran la resolución porque entienden que impide que las compañías hagan desaparecer festivos mediante la organización de los cuadrantes. También subrayan que todos los trabajadores deben poder disfrutar plenamente de los festivos anuales, con independencia de cómo esté distribuida su jornada.

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No obstante, no todas las sentencias citadas resuelven igual el alcance económico o retroactivo de la compensación. En algunos casos, la Audiencia Nacional ha rechazado reconocer una compensación adicional por los festivos no disfrutados antes de la sentencia, mientras que otros textos apuntan a efectos retroactivos en periodos no prescritos. En cualquier caso, la idea central queda reforzada: si un festivo cae en sábado y ese sábado ya era descanso semanal, la empresa debe conceder otro día libre.