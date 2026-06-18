Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: La durísima condición que necesita un vecino para usar la terraza en exclusiva

Las terrazas comunitarias son uno de los espacios que más dudas generan en las comunidades de propietarios. Aunque muchas veces se usan para tender la ropa, acceder a instalaciones comunes o simplemente como zona compartida del edificio, también pueden convertirse en motivo de conflicto cuando un vecino pretende utilizarlas de forma exclusiva. Esta situación cobra especial relevancia cuando la vivienda se destina al alquiler turístico y el propietario quiere ampliar los servicios que ofrece a sus huéspedes.

La Ley de Propiedad Horizontal deja claro que una terraza comunitaria no puede pasar a ser de uso privativo por decisión unilateral de un propietario. Si ese espacio figura como elemento común, pertenece al conjunto de los vecinos, aunque algunos no lo utilicen de forma habitual. Por eso, cualquier cambio que afecte a su régimen de uso debe contar con la autorización de la comunidad.

La clave está en comprobar primero cómo aparece descrita la terraza en la documentación del edificio. El título constitutivo, los estatutos de la comunidad y, en su caso, el contrato de compraventa o alquiler permiten saber si se trata de una terraza privativa, de una terraza comunitaria de uso común o de un elemento común con uso privativo atribuido a uno o varios propietarios.

La diferencia no es menor. Una terraza privativa pertenece en exclusiva a un propietario, aunque su uso también puede estar limitado por las normas de convivencia y por el respeto al resto de vecinos. En cambio, una terraza comunitaria forma parte de los elementos comunes del inmueble y, salvo que exista un derecho de uso exclusivo reconocido, todos los propietarios conservan derechos sobre ella.

El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal es especialmente importante en estos casos. La norma establece que los acuerdos que impliquen aprobar o modificar las reglas contenidas en el título constitutivo o en los estatutos requieren unanimidad del total de propietarios y de las cuotas de participación. Esto significa que, si se pretende conceder a un vecino el uso exclusivo de una terraza que hasta entonces era común, no basta con una mayoría simple ni con una mayoría amplia: si se altera el régimen jurídico del edificio, hace falta el apoyo de todos.

Por tanto, un propietario con un piso turístico podría llegar a utilizar una terraza comunitaria de forma privativa, pero solo si cuenta con la autorización correspondiente y se cumplen los requisitos legales exigidos. Si esa autorización supone modificar estatutos o título constitutivo, será necesaria la unanimidad.

El uso ordinario de estas zonas también debe respetar ciertos límites. El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a los propietarios a respetar las instalaciones generales y los elementos comunes, haciendo un uso adecuado de ellos y evitando daños o desperfectos. Además, el artículo 7.2 impide desarrollar actividades prohibidas en los estatutos o que resulten molestas, dañosas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Esto afecta a prácticas habituales como tender ropa en patios interiores o azoteas. Si los estatutos lo prohíben expresamente, la comunidad tiene base para exigir que se deje de hacer. Si no existe prohibición, habrá que analizar si esa actividad causa molestias o perjuicios concretos, como daños por goteo, afectación a las vistas o deterioros en elementos comunes.

Noticias relacionadas

En general, tender en patios interiores o azoteas suele considerarse un uso normal cuando no causa problemas y existe tolerancia vecinal. Sin embargo, instalar tendederos en fachada puede resultar más delicado, porque puede afectar a la configuración exterior del edificio o provocar daños estéticos.