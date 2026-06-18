El fiscal mantiene la petición de 13 años para el rapero El Jincho por violar a una menor

La Fiscalía Provincial de Valencia mantiene la petición de condena de 13 años de prisión para el rapero madrileño David Calvo, conocido como El Jincho, como supuesto autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una menor de 17 años en noviembre de 2023 en un hotel de València.

Junto con El Jincho está acusado el también rapero Escol Osiris, conocido como Osiris el Enemigo, para quien el Ministerio Público solicita idéntica condena (alternativamente una reducida de 4 años) por haber agredido sexualmente a la misma menor previamente en otra habitación del mismo hotel.

En el juicio, celebrado este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, la víctima se ha ratificado en su denuncia pero no así su amiga, que acudió al hotel esa noche y que ha admitido haber mantenido relaciones con El Jincho.

Esta menor ha sido advertida en varias ocasiones por el tribunal de que estaba obligada a decir verdad. Si inicialmente declaró ante la Policía Nacional que vio a El Jincho sujetar a la víctima para obligarla a practicarle una felación, ahora ha asegurado no recordar lo sucedido.

Ambos procesados han admitido haber conocido a las menores a las puertas del hotel, que el concierto era para mayores de edad y que no supieron que las jóvenes eran menores. La víctima sufre una discapacidad del 41%, en aquel momento residía en un centro de menores y estaba medicada con antipsicóticos.

El rapero madrileño la habría obligado a mantener relaciones

En su declaración ha explicado que aquella noche fue al concierto que dieron los acusados, que compró entradas VIP y que eso le permitió tener contacto con ambos artistas. Ha relatado que cuando acabó el espectáculo se dirigió al hotel en el que se hospedaban los raperos y que previamente había contactado con Osiris para que este le dijese en qué habitación se alojaba.

Ha asegurado que, una vez a solas, Osiris la obligó a tener relaciones, que la agarró de los brazos y la obligó a consumir cocaína disuelta en una bebida.

Tras estos hechos, la víctima ha relatado que acudió a la habitación donde se encontraba su amiga con El Jincho y que, mientras su conocida estaba en el baño, el rapero madrileño la obligó a mantener relaciones con ella.

A preguntas de las defensas, la víctima, que actualmente tiene 20 años, ha admitido que al día siguiente de estos hechos contactó de nuevo con Osiris para que la llevase a Madrid porque quería escaparse del centro donde residía.

El presidente del tribunal ha preguntado a esta joven con qué intención subió a la habitación, a lo que ha respondido que "a ver qué quería (Osiris)"; también le ha preguntado por qué no se fue, y ha respondido que porque "no podía" porque el acusado se lo impedía "de palabra".

Osiris niega haber mantenido relaciones sexuales

Osiris ha admitido que subió con la víctima a su habitación y haberla besado, pero ha negado haber mantenido relaciones. El Jincho ha dicho que mantuvo relaciones con la amiga y que la víctima llamó a su puerta buscando a la primera. Una vez dentro ha indicado que le ofreció su cena porque tenía hambre, que estuvo fumando en la ventana y que pidió a ambas que se fuesen.

El padre de la menor, quien ha dicho que su hija es una persona "muy influenciable e infantil, como si tuviese 10 años", ha alertado al tribunal de que ella recibió este domingo una llamada telefónica de Osiris, pese a que está vigente una prohibición de comunicación.

Sobre esta llamada, el acusado se ha justificado al señalar que llamó por accidente mientras mostraba a su abogado las conversaciones que tuvo por mensajes con la víctima.

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Por su parte, una amiga de la víctima que la acompañaba aquella noche, ha dicho inicialmente que no recuerda que pasase "nada grave", "ningún acto de violación", si bien tras ser advertida de la posibilidad de incurrir en un falso testimonio ha señalado que "puede ser que sea verdad" que viese a El Jincho obligar a su amiga a practicarle una felación.