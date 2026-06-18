La hija de Joaquín Sánchez confirma su romance con este futbolista español

Nueva relación a la vista. La hija mayor de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Daniela Sánchez, ha confirmado su romance con uno de los jugadores que más futuro tiene en España. Daniela es conocida por ser la descendiente de la leyenda del Real Betis y por participar en los programas de Atresmedia con su familia: 'El Capitán en América' y 'El Capitán en Japón'. Aparte, ha acudido en varias ocasiones a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos.

La hija mayor del exfutbolista del Real Betis es creadora de contenido, donde cuenta con más de 229 mil seguidores en Instagram y, hace un año, acudió al pódcast 'La influencia de Nacho Pla' para hablar sobre cómo se encontraba, tanto a nivel personal como profesional. En la entrevista, Daniela reconoció estar "sola, solísima", después de poner punto final a una relación de tres años.

No quiso desvelar la identidad de él, pero señaló que era un futbolista que jugaba en la cantera del Real Betis: "Le quiero mucho todavía, pero se acabó".

Desde entonces, la vida privada de la hija del ex del conjunto verdiblanco ha estado en el punto de mira y llegó a ser vinculada sentimentalmente con Nelson Deossa, jugador del primer equipo del Real Betis.

No obstante, ninguno de ellos confirmó la relación y desmintieron los rumores a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Meses después, Daniela ya ha informado a todos sus seguidores de que vuelve a creer en el amor tras iniciar un romance con el futbolista Antonio Cordero, jugador del Newcastle y cedido al Cádiz desde el pasado mes de enero, considerado una de las jóvenes promesas del fútbol español.

Ambos han oficializado su romance a través de sus cuentas de Instagram, pues han compartido distintas imágenes de una escapada romántica a Tenerife. El futbolista del Newcastle compartió el siguiente mensaje en la red social mencionada: "No está mal el plan".

Daniela Sánchez y Antonio Cordero, en Tenerife / Instagram

Por su parte, Daniela compartió varias fotografías de su viaje a Tenerife, mostrando los mismos planes. Entre ellas, destacó una romántica imagen de una habitación decorada con globos en forma de corazón.

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El futbolista del Newcastle está disfrutando de las vacaciones con la hija mayor de Joaquín, pero también tiene la mente puesta en su futuro, pues podría abandonar el conjunto inglés en los próximos días.