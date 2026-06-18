Horror en el zoo: Un niño de 3 años, crítico tras acabar con los cocodrilos; investigan a un hombre que no le conocía

Un niño de tres años permanece ingresado en estado crítico pero estable después de acabar en el recinto de los cocodrilos de un zoológico del este de Inglaterra. La policía ha detenido a un hombre de 30 años bajo sospecha de intento de asesinato tras un incidente que ha provocado una amplia movilización de los servicios de emergencia y que las autoridades investigan como un caso especialmente grave.

Los hechos ocurrieron este jueves en Johnsons of Old Hurst, un zoo situado cerca de Huntingdon, en Cambridgeshire. Según la información facilitada por la policía, los agentes fueron alertados poco antes de la 1.30 de la tarde tras recibir avisos de un incidente en el que estaba implicado un niño de tres años que terminó dentro del recinto de los cocodrilos.

Mapa de ubicación de Johnsons Zoo.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Addenbrooke’s, en Cambridge, con heridas graves. Las autoridades han indicado que se encuentra en estado crítico pero estable. Hasta el lugar acudieron recursos sanitarios, entre ellos una ambulancia, un vehículo de respuesta rápida, un vehículo de mando y un helicóptero medicalizado.

La policía de Cambridgeshire ha confirmado que el detenido es un hombre de 30 años procedente de Norfolk. Los investigadores no creen que el arrestado y el niño se conocieran previamente, un extremo que ha aumentado la inquietud en torno a lo ocurrido. Por el momento, no se ha hecho pública la identidad del sospechoso ni se han precisado todos los detalles sobre cómo se produjo el acceso del menor al recinto.

Imagen de archivo de un cocodrilo. / Mediterráneo

La inspectora encargada del caso explicó que los agentes están hablando con las personas que se encontraban en el zoológico en el momento del incidente para reconstruir las circunstancias. “No creemos que el hombre detenido y el niño se conozcan”, señaló la responsable policial, que también indicó que agentes especializados están prestando apoyo a la familia del menor en el hospital.

El suceso ha sido calificado como un incidente crítico y ha generado una fuerte presencia policial en el entorno del zoo. El diputado conservador por Huntingdon, Ben Obese-Jecty, afirmó estar al tanto de lo ocurrido y pidió evitar especulaciones en internet mientras continúa la investigación criminal. También trasladó sus pensamientos a la víctima y a su familia en “momentos tan traumáticos y difíciles”.

Johnsons of Old Hurst ha informado de que su Tropical House, la zona vinculada al incidente, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por respeto a la familia del niño. En un comunicado, el centro expresó que sus “pensamientos y oraciones” están con el menor y sus allegados, y pidió que cualquier pregunta sobre lo ocurrido sea dirigida a la policía de Cambridgeshire. El resto de las instalaciones continúa abierto con normalidad.

El zoológico se presenta como una granja y parque zoológico familiar con más de un centenar de animales, entre ellos leones africanos, tigres de Bengala, osos perezosos, capibaras, suricatas, cocodrilos y caimanes. Además de los recintos de animales, el complejo cuenta con tienda de productos agrícolas, salón de té, restaurante especializado en carnes, zonas ajardinadas y terrenos de pasto.

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La colección de cocodrilos forma parte de la historia reciente del recinto, que lleva dos décadas trabajando con estos animales. El centro incluso ofrece experiencias de alimentación de cocodrilos para mayores de 16 años, según la información difundida por distintos medios británicos. La investigación continúa abierta para determinar con exactitud qué ocurrió antes de que el niño resultara gravemente herido.