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Un incendio en Lleida interrumpe la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid

Archivo - Vehículo de los Bombers de la Generalitat catalana

Archivo - Vehículo de los Bombers de la Generalitat catalana / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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EP

Los Bomberos de la Generalitat catalana trabajan este jueves por la mañana en un incendio que se ha iniciado sobre las 10.30 horas en el Albi (Lleida), por el que se han movilizado 12 dotaciones, informan en una anotación a X recogido por Europa Press.

Debido a este incendio, la circulación ha sido interrumpida en las líneas de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, según ha informado Protecció Civil.

Entre las dotaciones tres son medios aéreos y el fuego afecta a campos de rastrojo cerca de la carretera LV-7031 y la línea ferroviaria.

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Este incendio se produce cerca de una zona donde este pasado fin de semana se declaró uno en Cervià de les Garrigues (Lleida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos continúan desplegados para intentar controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.

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