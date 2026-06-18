María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”

El momento de recibir una herencia puede ser un dolor de cabeza para muchos, sobre todo por la carga añadida que supone el Impuesto de Donaciones y Sucesiones. En algunos casos, el coste añadido puede ser tan grande que los herederos se pueden replantear si aceptar o no los bienes.

Es por ello que algunos expertos en Sucesiones como María Cristina Clemente Buendía nos ofrecen consejos clave para reducir el impacto negativo en estos casos. Precisamente, la notaria nos explica cuáles son las mejores estrategias para evitar el pago de este impuesto.

El ahorro fiscal y los gastos añadidos

Antes de nada, la experta aclara que esta medida nos puede ahorrar el impuesto de Sucesiones, aunque también tendremos asumir otros gastos. De hecho, si no actuamos de forma adecuada, podríamos tener problemas con Hacienda.

Por ello, la estrategia que aconseja Clemente sería poner a los hijos como dueños de la vivienda antes de fallecer, y con ello evitar el Impuesto de Sucesiones. Aunque hay otros gastos que se deben tener en cuenta como el Impuesto de Donaciones y la plusvalía municipal.

Un "tercer impuesto" que se debe tener en cuenta es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que no existe en las herencias, pero sí en las donaciones. En este caso, la carga fiscal tendrá que ser asumida por el donante, ya que Hacienda considera que esta acción aumenta el patrimonio de los hijos...

Cómo se aplica la medida en donaciones de dinero

Es importante aclarar que las donaciones y herencias, a pesar de que forman parte del mismo impuesto, no tributan de la misma forma. Además, la carga de impuestos puede variar según la comunidad autónoma, por lo que es necesario informarse sobre las políticas fiscales en cada territorio.

Por otro lado, en lo que se refiere a donaciones de dinero, Hacienda exige que estas se encuentren justificadas y declaradas. De esta forma, el contribuyente puede ahorrarse problemas fiscales, presentando los documentos legales necesarios y realizando las gestiones correspondientes.

Por otro lado, en lo que se refiere a donaciones de dinero, Hacienda exige que estas se encuentren justificadas y declaradas. De esta forma, el contribuyente puede ahorrarse problemas fiscales, presentando los documentos legales necesarios y realizando las gestiones correspondientes.

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En todo caso, no siempre será necesario recurrir a un notario, siempre que se realice un documento firmado entre padres e hijos. Aun así, la experta recuerda la importancia de comunicar a Hacienda estas donaciones sin importar la cantidad, además de estar atentos al pago de impuestos en cada comunidad autónoma.