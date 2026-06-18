Lo daban por muerto tras hallarlo en la basura en Castellón y hoy es un fenómeno mundial: la milagrosa historia del gato Simba

Simba, un gato naranja encontrado dentro de un contenedor cuando apenas tenía un día de vida, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Uno de los vídeos sobre su recuperación ha superado los 14 millones de visualizaciones en Instagram y los 4 millones en TikTok.

El felino fue hallado recién nacido, en estado crítico y sin su madre. Paula, la persona que lo encontró e influencer relacionada con el cuidado de sus animales, decidió hacerse cargo de él desde el primer momento y comenzó un proceso de cuidados intensivos para intentar salvarle la vida. Durante las primeras semanas, Simba necesitó alimentación con biberón cada dos horas, tanto de día como de noche. A los cinco días, Paula detectó un bulto de gran tamaño en una de sus patas y lo llevó de urgencia al veterinario.

El diagnóstico fue onfalitis, una infección originada a través del cordón umbilical. Debido a la corta edad del gato, las opciones de tratamiento eran reducidas y los veterinarios estimaron sus probabilidades de supervivencia en apenas un 2%.

Simba recibiendo cuidado tras el resultado del diagnóstico / Paula Aranda

Pese al pronóstico, Paula continuó con los cuidados. Aprendió a drenar todas las inflamaciones en casa, acudía al veterinario cada dos días para revisiones e inyecciones y adaptó la atención diaria a la evolución de la infección. La enfermedad avanzó hasta generar un nuevo bulto que llegó al cuello, lo que provocó que Simba dejara de comer. A partir de ese momento, los biberones fueron sustituidos por jeringas y sondas. La infección dejó varias secuelas. Afectó a la unión de los huesos de una de sus patas delanteras, dañó la cadera y provocó luxaciones, además de reducir la movilidad de una pata trasera. Por ello, el animal necesitó rehabilitación diaria.

Cuando Simba tenía cuatro semanas y la infección no remitía, los veterinarios optaron por administrar un antibiótico indicado para gatos de al menos ocho semanas. El tratamiento implicaba riesgos por su edad, pero terminó dando resultado. Aunque sufrió efectos secundarios, Simba logró mantenerse hidratado y empezó a responder al tratamiento. Con el paso de los días ganó fuerza, abrió los ojos y comenzó a moverse con mayor autonomía. Su evolución fue compartida en redes sociales, donde miles de usuarios siguieron el proceso.