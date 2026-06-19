Se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las tres máquinas de Coca-Cola más buscadas del verano: hacen pizzas, hielo y palomitas

Lidl vuelve a sorprender con uno de esos productos de bazar que suelen llamar la atención nada más aparecer en su catálogo. Esta vez no se trata de un pequeño electrodoméstico cualquiera, sino de tres máquinas con diseño Coca-Cola que prometen convertirse en uno de los fichajes más comentados del verano: una máquina de palomitas, una máquina para pizzas y una máquina de hielo.

La cadena de supermercados las tiene disponibles en su tienda online y algunas llegan con descuentos importantes respecto a su precio anterior. Son productos pensados para quienes quieren montar un plan completo en casa sin complicarse demasiado: palomitas recién hechas, pizza caliente y bebidas bien frías.

En plena temporada de calor y con muchas tardes y noches por delante para disfrutar en casa, en la terraza o con amigos, estos tres aparatos encajan de lleno en ese tipo de compras que pueden agotarse rápido. No solo por su utilidad, sino también por su estética retro en rojo y blanco, marcada por el logotipo de Coca-Cola.

Tres máquinas para convertir el salón en una sala de cine

La propuesta de Lidl tiene mucho de plan veraniego. Una película, varias personas reunidas, algo para picar y bebidas frías siempre a mano. La máquina de palomitas cuesta 69,99 euros, la máquina para pizzas está a la venta por 79,99 euros y la máquina de hielo también tiene un precio de 79,99 euros.

Máquina para hacer palomitas. / Lidl

Las tres comparten ese aire vintage que recuerda a los antiguos puestos de feria, a los bares americanos y a las sesiones de cine con palomitas en la mano. Pero más allá del diseño, cada una cumple una función muy concreta para quienes buscan comodidad en casa.

La máquina de palomitas Coca-Cola: estética retro y descuento destacado

Uno de los productos más llamativos de esta selección es la máquina de palomitas Coca-Cola, disponible por 69,99 euros. Según la información facilitada por Lidl, su precio anterior era de 169,90 euros, por lo que llega con una rebaja considerable.

Su diseño retro es uno de sus grandes reclamos. Con acabado en rojo y blanco, está pensada para dar ambiente a cualquier cocina, salón o rincón de ocio en casa. No es solo una máquina práctica, sino también un aparato que puede formar parte de la decoración cuando se organiza una noche de película.

Cuenta con un caldero de acero inoxidable extraíble, sistema de vertido para sacar las palomitas con facilidad, manivela para girar la caldera y cuchara medidora. Sus dimensiones son de 29 x 24,8 x 49 centímetros. Además incorpora iluminación integrada y un caldero antiadherente que facilita la limpieza.

La máquina de pizzas Coca-Cola: una alternativa al horno tradicional

El segundo producto destacado es la máquina de pizzas Coca-Cola, a la venta por 79,99 euros. Su precio anterior era de 159,90 euros, de acuerdo con los textos facilitados. Este aparato está pensado para quienes quieren preparar pizzas en casa sin encender el horno tradicional o sin depender de pedir comida a domicilio. Tiene una potencia de 1.400 W, temperatura regulable en cuatro niveles y puede alcanzar unos 430 grados en pocos minutos. Sirve tanto para pizzas frescas como congeladas.

Máquina para hacer pizzas. / Lidl

Sus dimensiones son de 36,5 x 35,4 x 22,3 centímetros e incluye espátula. También se destaca que se puede limpiar de forma sencilla, un detalle importante en un aparato pensado para usar en cenas informales o planes rápidos.

La máquina de hielo Coca-Cola: cubitos listos para el verano

El tercer aparato es la máquina de hielo Coca-Cola, disponible por 79,99 euros. Es una de esas compras que cobran sentido cuando suben las temperaturas y cualquier reunión en casa necesita bebidas frías durante horas. Tiene un depósito de agua de 1,2 litros, una cesta extraíble de aproximadamente 0,5 kilos y capacidad para preparar entre 8 y 10 kilos de hielo en 24 horas. Además, incorpora pantalla LED, asa de transporte y permite crear cubitos en dos tamaños diferentes.

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Máquina para hacer cubitos de hielo. / Lidl

Sus dimensiones son de 28,3 x 22,6 x 30 centímetros, lo que la convierte en una máquina compacta para usar en casa, en una terraza o incluso llevar de camping. El asa de transporte refuerza precisamente esa idea de aparato práctico para planes de verano.