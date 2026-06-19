Cortar una esquina de la bayeta: el remedio que cada vez hace más gente para fregar los platos

Las bayetas son objetos que utilizamos a diario para la limpieza del hogar. Sin embargo, este objeto tan utilizado es tan útil como peligroso para nuestra salud. Hoy queremos explicarte cómo evitar riesgos innecesarios. A continuación te explicamos por qué cortar la esquina de la bayeta puede ayudarnos a solucionar este problema tan común.

Según un estudio reciente, las bayetas figuran entre los objetos más sucios que tenemos en casa. De hecho, una bayeta de fregar puede contener hasta más de 50.000 millones de microorganismos por centímetro cúbico de superficie. Esta cifra es muy alta y asusta, por lo que debemos tener cuidado con lo que utilizamos para limpiar nuestros platos.

Cómo desinfectarla

Para utilizar correctamente la bayerta de cocina, primero debemos acordarnos de desinfectarla después de cada nuevo uso. La mejor forma de hacerlo es colocarla en un recipiente con agua fría y meterla en el microondas. Tras poner el microondas a máxima potencia, dejamos reposar la bayeta así durante al menos 2 minutos. Después podemos sacarla, escurrirla y dejarla secar. Si no tenemos microondas, podemos hervir una taza de agua y luego añadir vinagre blanco. Empapamos nuestra bayeta y la dejamos así durante 20 minutos. Después, podemos enjuagarla y ponerla a secar. He aquí por qué cortar la esquina de la bayeta puede ayudarnos a resolver este problema tan común.

Hemos descubierto que la bayeta es un receptáculo de gérmenes. El mayor error que podemos cometer es utilizar la misma bayeta para varios usos. Para evitar confusiones, podemos utilizar este truco: cortar la esquina de la bayeta . Con una tijera, podemos hacer un pequeño corte en la bayeta que queremos distinguir de las demás. De este modo, ya no correremos el riesgo de confundir bayetas destinadas a otros usos. De hecho, utilizar la misma bayeta para fregar los platos, limpiar la campana extractora y desinfectar superficies puede llegar a ser muy peligroso para nuestra salud.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, debemos acordarnos de sustituir las bayetas que utilizamos cada 3 semanas. De este modo, conseguiremos el máximo nivel de higiene y calidad de limpieza con su uso.