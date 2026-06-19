¿Deben salir los gatos a pasear? Los expertos aclaran cuándo puede ser beneficioso y cuándo es mejor evitarlo

Ver a un gato paseando con arnés por la calle ya no resulta tan extraño como hace unos años. Cada vez más dueños se plantean si sus felinos necesitan salir al exterior para estar mejor, especialmente cuando viven en pisos o pasan toda su vida dentro de casa. La respuesta de los especialistas no es un sí o un no rotundo: depende del gato, del entorno y, sobre todo, de cómo se haga.

Los expertos en comportamiento felino coinciden en que los gatos necesitan estimulación física y mental. Son animales curiosos, observadores y con una fuerte necesidad de explorar, oler, trepar y controlar su territorio. Por eso, una salida controlada puede ser positiva para algunos ejemplares: les ofrece nuevos estímulos, favorece el ejercicio y puede ayudar a reducir el estrés, la frustración o conductas problemáticas asociadas al aburrimiento, como el marcaje, la agresividad o la ansiedad.

Sin embargo, esa necesidad de exploración no implica que todos los gatos deban salir a la calle, ni mucho menos que puedan hacerlo sin supervisión. El exterior también supone riesgos importantes: atropellos, peleas con otros animales, enfermedades, intoxicaciones, desapariciones, robos o reproducción no controlada si el animal no está esterilizado. Por eso, dejar que un gato entre y salga libremente de casa no siempre es sinónimo de bienestar.

Los veterinarios lo confirman: “Los gatos naranjas son más inteligentes, sociables e inquietos” / Mediterráneo

La alternativa que más recomiendan los especialistas es ofrecer un acceso seguro y controlado. Puede ser mediante un jardín, terraza o balcón protegido, con cierres adecuados, o mediante paseos con arnés y correa en gatos que toleren bien esa experiencia. También pueden utilizarse transportines o mochilas como refugio durante las primeras salidas, siempre permitiendo que sea el animal quien marque el ritmo.

La clave está en la adaptación progresiva. Antes de pisar la calle, el gato debe acostumbrarse al arnés dentro de casa, asociándolo con premios, juego y experiencias agradables. Después, las primeras salidas deberían hacerse en zonas tranquilas, con pocos ruidos, sin aglomeraciones y durante periodos breves. Si el animal muestra miedo, intenta esconderse, se bloquea o se estresa, insistir puede ser contraproducente.

No todos los gatos son buenos candidatos para pasear. Los más seguros, exploradores y habituados desde pequeños pueden adaptarse mejor. En cambio, para muchos felinos tímidos, territoriales o sensibles a los cambios, la calle puede convertirse en una fuente de ansiedad. En esos casos, los expertos recuerdan que el bienestar también puede garantizarse dentro del hogar.

Un entorno interior bien “gatificado” puede cubrir gran parte de sus necesidades: rascadores, zonas elevadas, escondites, juguetes interactivos, rutinas de juego, estimulación olfativa y espacios desde los que observar. Para muchos gatos, esta opción es más segura y menos estresante que enfrentarse a un exterior imprevisible.

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También hay un componente de responsabilidad. La normativa de bienestar animal exige obligaciones como la identificación mediante microchip y la prevención de riesgos para el animal y su entorno. En el caso de los gatos, la esterilización es clave para evitar la reproducción no controlada y los problemas asociados a camadas no deseadas.