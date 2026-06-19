Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras afectadas por obras y un accidente corta la A-23
La circulación en la provincia se ve afectada por un accidente en la provincia de Valencia
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Un accidente de tráfico mantiene cortada la autovía Mudéjar (A-23) en sentido hacia Teruel este viernes 19 de junio. La Dirección General de Tráfico ha habilitado un desvío obligatorio desde Sagunt por la nacional N-234, en el punto kilométrico 2.8 de la autovía. El siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 4.0 unos minutos antes de las 7:00 horas y genera dos kilómetros de retenciones en Sagunt, el corte puede afectar a la circulación hacia nuestra provincia. Informa: Lucía Prieto
Otras incidencias de tráfico
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
AP-7
- Santa Magdalena de Pulpis (km 369 - 370): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
CV-10
- Benlloc (km 50 - 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Domènec (km 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
CV-135
- Sant Mateu (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-340
- Nules (km 958 - 963): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Nules (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
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