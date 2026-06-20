Juan Carlos Caval

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Bomberos luchan contra las llamas en el pavoroso incendio de la mota del río de Murcia

La maleza acumulada en la mota del río en Murcia hizo prender este sábado por la tarde en El Malecón, por la zona de La Arboleja, la chispa de un fuego que se complica y que, según explicaron a este diario profesionales antiincendios, se ha de atajar desde el aire. De ahí que hasta cuatro helicópteros de la Comunidad, uno del Ministerio y otro llegado de la vecina Castilla La-Mancha luchen contra las llamas, en una tarea que se avecina ardua. Más información