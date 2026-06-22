Criar xirles en captivitat, el repte de recuperar una espècie en declivi a Castelló
L’Institut d’Aqüicultura de Torre la Sal, depenent del Consell Superior d’Investigacions Científiques del Ministeri de Ciència i Innovació, és un referent nacional en l’especialitat
Pel que fa al conservacionisme, és comú que es repetisca un concepte que no sempre es té en compte, malgrat que la realitat només fa que ratificar que és una evidència:_els recursos naturals del planeta són limitats i la seua sobreexplotació pot arribar a ser irreversible. Sovint, els interessos econòmics entren en confrontació amb la necessitat de limitar certes activitats en el cas que es comprometa l’esgotament definitiu d’eixos recursos.
És el cas, pel que fa a la pesca, del salmó atlàntic, que només entre 2015 i 2024 ha vist reduïda la seua població un 82%, segons dades de WWF i AEMS-Ríos con Vida. El mateix camí segueix l’anguila europea, present en rius i desembocadures de Castelló. Es tracta d’espècies amb un valor comercial, al voltant de les quals existeix un debat que confronta una activitat econòmica i la pervivència dels éssers vius afectats. Enfront d’eixa dicotomia, l’experiència acaba esdevenint una advertència del que pot passar si no es pren consciència.
D’això podrien parlar els qui fins fa un parell de dècades es dedicaven en Peníscola a la pesca tradicional de la xirla i es trobaren amb la prohibició taxativa de la seua captura davant el risc d’extinció de l’espècie, una situació compartida per pescadors de tota la Comunitat Valenciana, on la pesca d’este mol•lusc bivalve es va prohibir fa més de deu anys. I no és una excepció.
Poca població
Les poblacions de xirles al Mediterrani estan en declivi. Mentre als anys 90 del segle passat arribaven a pescar-se per damunt de les cent mil tones anuals d’este apreciat mol•lusc, actualment, rara és la temporada que s’assoleixen les cinquanta mil. Una reducció per davall de la meitat que té una explicació simple: des de principi del segle XXI, especialment a la costa espanyola, es pescava per damunt de les possibilitats de regeneració de l’espècie. Es va constatar que cada vegada hi havia menys individus adults reproductors, raó per la qual, la població no era capaç de recuperar-se d’una temporada a una altra. Els governs autonòmics decidiren prohibir totalment (el cas valencià i el de Múrcia) o fer controls estrictes de les captures (així passa en Andalusia i Catalunya).
La xirla, que està present a tot el Mediterrani fins al mar Negre i un poc de l’oceà Atlàntic, cap al golf de Cadis, té en Itàlia el principal productor mundial, al costat de Turquia. De fet, les xirles que podem comprar als supermercats i peixateries són italianes, on malgrat que també hi ha reducció de població, es sosté a nivells que encara permeten mantindre la seua pesca.
Tornar a eixa situació, en la qual es pot fer compatible la supervivència de l’espècie amb el seu interés comercial, ha sigut l’objectiu d’un treball d’investigació desenvolupat els últims anys a l’Institut d’Aqüicultura de Torre la Sal (IATS), depenent del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) del Ministeri de Ciència i Innovació. Un treball desenvolupat entre 2022 i 2023, del qual recentment es varen publicar unes esperançadores conclusions en una prestigiosa revista científica.
Al capdavant d’eixa investigació va estar Carlos Saavedra, científic titular del CSIC_al IATS, on desenvolupa la seua tasca com a especialista en genètica i biologia molecular dels mol•luscs i invertebrats marins des de fa vint-i-set anys, qui explica que la raó que va motivar el seu estudi va ser que, malgrat les prohibicions de pesca, les poblacions de xirles continuaven sense recuperar-se.
El punt de partida del projecte que s’ha desenvolupat a la província de Castelló el va establir una altra investigació valenciana, liderada pel professor titular de la UPV, Miguel Rodilla, «la persona que més ha treballat amb els bancs naturals de xirles. Si coneixem prou bé el que està passant en la Comunitat Valenciana és pel seu treball» segons precisa Saavedra.
Fons europeus
Amb les dades que aportava eixa experiència, el grup de l’IATS, mitjançant una aportació de fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el marc de la investigació científica marina ThinkInAzul, es va proposar aconseguir la cria en captivitat de la xirla, per tal que «amb els juvenils que aconseguirem, es pogueren repoblar els bancs naturals i fomentar així la recuperació de les poblacions».
Carlos Saavedra incideix en el fet que, bàsicament, es plantejaren aplicar les tècniques tradicionals de les quals es fa ús als vivers d’altres mol•luscos com ostres o cloïsses, però que fins el moment no s’havien provat amb les xirles. Indica que «hi va haver un xicotet estudi de cria en captivitat a Portugal, però no havien aconseguit la reproducció de manera completa». Eixa és la fita assolida a les instal•lacions de l’IATS, en la Ribera de Cabanes. «Ens ha funcionat, de manera preliminar. No hem aconseguit ni les quantitats ni les qualitats que volíem, però hem pogut establir una base», a partir de la qual continuaran treballant, resumeix Saavedra.
"Controlar la reproducció"
Després de dos anys d’experimentació, «podem controlar la reproducció en captivitat, a partir de la manipulació de la temperatura de l’aigua i la dieta». Dos claus que cobren sentit si es té en compte que «estos animals, el que fan és filtrar l’aigua i menjar algues microscòpiques i altres substàncies orgàniques que es troben en el plàncton». El que ha fet l’equip de Saavedra ha sigut «criar eixes algues, de diferents espècies, i fer una barreja ideal que considerem que és la millor per a la seua alimentació». Eixa dieta i la manipulació tèrmica «permeten aconseguir que les xirles maduren sexualment quan ens interessa».
En eixe moment, «mitjançant tècniques molt senzilles, com canviar el rang de temperatura per a reproduir els nivells més alts als que poden estar exposades al mig marí i baixar-lo als mínims, el que anomenem xocs tèrmics, aconseguim que solten els gàmetes, els ous i els espermatozoides, els arrepleguem, els contem, els barregem i provoquem una reproducció artificial. Quaranta-huit hores després tenim larves».
Han comprovat que tots els individus no responen igual a eixe xoc tèrmic. Els que sí que ho fan ronden el 23-30%», raó per la qual, malgrat el significatiu avanç, es considera que existeix una limitació a l’hora de pensar en la repoblació dels bancs naturals. Han conclòs que «no és un problema provocat per una qüestió tècnica». Es requereix trobar «quines són les millors combinacions de dieta i temperatura per tal d’augmentar eixe percentatge d’èxit, és la línia en la qual treballem ara».
De nou, el canvi climàtic
El repte principal és comprendre per què les poblacions no aconsegueixen recuperar-se de manera natural, malgrat que la principal amenaça, la pesca, està prohibida. I_en bona part, la resposta es pot trobar en el canvi climàtic i els seus efectes al mar. Saavedra explica que, en captivitat, «quan provoquem un augment de temperatures com les que es registren els últims estius per les onades de calor, les xirles solen tendir a fer postes espontànies que, quan fem ús per a la reproducció, no permeten obtindre una supervivència significativa en les larves». En poques paraules, amb condicions òptimes, el 60 o 70% de les larves sobreviuen;_amb temperatures molt altes, la major part moren.
Traent eixa constatació dels vivers i portant-la al mar, la ciència ha pogut evidenciar que «clarament hi ha un efecte de la temperatura elevada i les onades de calor sobre la reproducció de l’espècie». En un any com l’actual, en el qual el Mediterrani ha arribat en el mes de maig, en plena primavera, a temperatures pròpies de l’estiu, Saavedra apunta al fet que eixes condicions propicien que «la xirla estiga reproduint-se abans i les larves, potser en estos moments no troben el menjar que necessiten en el plàncton». En definitiva, es reprodueixen un conjunt d’aspectes interrelacionats «que encara coneixem poc», però que estan marcant una tendència que cal tindre en compte a l’hora de plantejar accions, no només per a la conservació de l’espècie, sinó també per a possibilitar que puga tornar a pescar-se, l’objectiu final de l’IATS. «Si poguera tornar a capturar-se, significaria que les xirles són capaces per elles mateixes de recuperar la densitat poblacional que tenien en els moments en els quals la pesqueria sí que funcionava». Eixa situació, a hores d’ara, està lluny de produir-se.
L’escalfament del mar és preocupant. Tant és així, que actualment, l’IATS treballa en un projecte finançat pel Ministeri «relacionat amb la resposta de les cloïsses a l’escalfament global oceànic. Estudiem l’efecte dels canvis de temperatura i com responen», perquè el que s’ha pogut constatar és «que tenim mortalitats molt grans pràcticament de totes les seues espècies».
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