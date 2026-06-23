Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo Remington con placas cerámicas y hasta un 67% de descuento

El verano ya está aquí y Lidl vuelve a poner sobre la mesa uno de esos productos que prometen convertirse en objeto de deseo. La cadena alemana ha recuperado varias planchas de pelo de Remington con descuentos muy llamativos, una promoción que llega justo cuando la humedad, el cloro, la sal y el calor empiezan a complicar el peinado diario.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra la Remington Gold Dust S5208, una plancha alisadora que baja de 44,99 euros a solo 13,99 euros. Es decir, un descuento de más de un 60% que la convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan una herramienta sencilla, rápida y cómoda para controlar el encrespamiento sin hacer una gran inversión.

Este modelo destaca por sus placas con revestimiento cerámico, pensadas para deslizarse con suavidad sobre el cabello y reducir la fricción durante el alisado. Además, alcanza hasta 230°C y cuenta con control digital de temperatura, lo que permite adaptar el calor a distintos tipos de pelo.

Imagen del producto en oferta. / Lidl

Uno de sus grandes atractivos es su rapidez. La plancha está lista en apenas 15 segundos, un detalle especialmente útil para quienes necesitan arreglarse con prisa antes de salir de casa. También incorpora placas estrechas extralargas de 110 milímetros y placas flotantes, un sistema diseñado para repartir mejor la presión sobre el cabello y evitar daños innecesarios.

A ello se suma el apagado automático de seguridad tras 60 minutos de inactividad, una función clave para quienes siempre dudan si han dejado el aparato encendido. Según los textos promocionales, también es ligera, cómoda de manejar y cuenta con voltaje universal, por lo que puede utilizarse en distintos países.

Otra plancha Remington con gran descuento

Pero la Gold Dust S5208 no es la única plancha de Remington que Lidl ha puesto en el foco. La cadena también ha anunciado la Remington S8507 Shine Therapy por 24,99 euros, frente a un precio recomendado de 76,99 euros. En este caso, el descuento alcanza el 67%, con un ahorro de 52 euros.

Este modelo incorpora placas de cerámica enriquecidas con microagentes con aceite de argán marroquí y vitamina E, activados por el calor durante el uso. Su objetivo es aportar brillo mientras se alisa el cabello, una característica especialmente interesante para quienes buscan un acabado más pulido.

La Remington S8507 Shine Therapy cuenta con nueve ajustes de temperatura, desde 150°C hasta 230°C, pantalla digital LCD, función Turbo Boost, bloqueo de teclas, bloqueo de transporte, cable giratorio y bolsa de almacenamiento resistente al calor. Además, también se calienta en unos 15 segundos.

La posibilidad de regular la temperatura es uno de los puntos más importantes en una plancha de pelo. Los cabellos finos, teñidos o dañados suelen necesitar temperaturas más bajas, mientras que los cabellos gruesos, abundantes o rizados pueden requerir niveles superiores para conseguir un alisado eficaz.

Alta demanda

La combinación de precio bajo, marca reconocida y prestaciones completas apunta a que estas planchas se conviertan en uno de los productos más buscados en Lidl. La cadena suele lanzar este tipo de artículos por tiempo limitado y con stock reducido, lo que aumenta la expectación entre los clientes.

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Para obtener mejores resultados y reducir el daño, conviene usar la plancha siempre sobre el cabello completamente seco y aplicar antes un protector térmico. También es recomendable trabajar el pelo por secciones y evitar mantener el aparato fijo sobre un mismo mechón.