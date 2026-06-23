El negocio redondo de los inquilinos: el dineral que puedes cobrar si tu casero decide vender el piso

Vender una vivienda alquilada sigue siendo una operación legal, pero no siempre sencilla. La transmisión de un piso con inquilino no extingue automáticamente el contrato de arrendamiento ni permite al propietario recuperar la vivienda sin más. La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula qué ocurre cuando una finca arrendada cambia de propietario y en qué casos puede surgir una indemnización para el inquilino.

La regla general es clara: si una vivienda está alquilada y se vende, el contrato sigue vigente. El comprador pasa a ocupar la posición del antiguo arrendador y debe respetar las condiciones pactadas, al menos durante los plazos mínimos legales. En los contratos de vivienda habitual, esa protección alcanza los cinco años si el arrendador es una persona física y los siete años si se trata de una persona jurídica.

Durante ese periodo, el inquilino no tiene que abandonar la casa solo porque el propietario haya decidido venderla. El nuevo dueño se subroga en la posición del anterior y no puede modificar unilateralmente la renta, las condiciones ni exigir una salida inmediata.

El punto delicado aparece cuando el contrato firmado tiene una duración superior a esos mínimos. Si, por ejemplo, se pactó un alquiler de diez años y la vivienda se vende antes de que finalice ese plazo, el comprador puede quedar obligado solo hasta completar los cinco o siete años de protección legal. A partir de ahí, podría extinguir el contrato aunque el arrendamiento original contemplara una duración mayor.

Es en ese escenario donde puede nacer el derecho del inquilino a reclamar una compensación. La responsabilidad no recaería necesariamente sobre el nuevo propietario, sino sobre el vendedor que firmó en su día un contrato con una duración que después no pudo garantizar. La indemnización no siempre tiene una cuantía automática, pero puede vincularse a los daños y perjuicios sufridos por el arrendatario: gastos de mudanza, diferencia entre el alquiler anterior y uno nuevo, costes derivados de la salida anticipada o perjuicios asociados a la pérdida del horizonte de permanencia pactado.

También puede haber compensación si propietario e inquilino acuerdan resolver antes de tiempo el contrato para facilitar una venta libre de ocupantes. En ese caso, la cantidad suele depender de la negociación entre las partes. En la práctica, se habla de uno o dos meses de renta como referencia frecuente, aunque puede variar y conviene que cualquier acuerdo quede por escrito.

Además, el inquilino conserva derechos importantes durante el proceso de venta. Si no ha renunciado a ello en el contrato, puede tener derecho de adquisición preferente, conocido como tanteo y retracto. Esto implica que el propietario debe comunicarle de forma fehaciente su intención de vender, el precio y las condiciones de la operación, normalmente con un plazo de treinta días para que pueda igualar la oferta.

Otra duda habitual es si el arrendatario está obligado a enseñar la vivienda a posibles compradores. Si el contrato no contiene una cláusula que lo prevea, el inquilino puede negarse a permitir visitas. Aunque el inmueble sea propiedad del arrendador, durante el alquiler es la vivienda habitual del arrendatario y el propietario no puede entrar sin autorización.

La recuperación del piso por necesidad del propietario o de un familiar tampoco puede utilizarse como vía automática para desalojar y vender. Si se recupera la vivienda alegando ese motivo y después no se ocupa en el plazo previsto, el inquilino puede reclamar las consecuencias previstas por la ley.

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A todo ello se suma la prórroga de hasta tres años en zonas de mercado residencial tensionado, que sigue vigente. Si la vivienda está en una zona declarada oficialmente como tensionada, el arrendatario puede solicitar esa ampliación por anualidades sucesivas y en las mismas condiciones, salvo acuerdo distinto o firma de un nuevo contrato.