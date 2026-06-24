España acaba de vivir los dos días más cálidos para un mes de junio desde que existen registros, con una anomalía de hasta 7 grados

Por si la sensación asfixiante de estos días no fuera suficiente, los datos lo confirman. El 22 y 23 de junio, los dos días álgidos de la primera gran ola de calor del verano en España, se consolidan como los dos días de junio más cálidos desde que existen registros. Un análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que desde 1950 hasta ahora nunca se habían observado dos jornadas tan cálidas durante un mes de junio, cuando se supone que el verano recién está empezando y que, por lo tanto, no debería haber temperaturas tan extremas. Pero en esta ocasión, según apuntan los expertos, la ola de calor ha explotado hasta tal punto que ha generado una anomalía media de la temperatura de hasta 7,1 grados y ha dejado cientos de récords de temperatura hasta ahora impensables en todo el país. Lo nunca visto.

El análisis, publicado este miércoles, afirma que durante esta ola de calor "se han producido multitud de efemérides" en decenas de estaciones con décadas de datos a sus espaldas. Sobre todo en el caso del norte peninsular, que destaca entre las zonas más golpeadas por el calor extremo de estos días. El martes, por ejemplo, se registró el récord absoluto de temperatura en Cantabria cuando se alcanzaron máximas de hasta 43,7 grados en Tama (Liébana). Otro de los ejemplos más ilustrativos es el caso de Bilbao, una ciudad que desde 1947 hasta ahora apenas había alcanzado el umbral de los 40 grados en unas 18 ocasiones y este año, tras el estallido de la ola de calor, ha superado esta marca en al menos dos ocasiones en un mes y, si se confirman los pronósticos, es posible que este miércoles vuelva a superar este umbral por tercer día consecutivo.

La ola de calor ha dejado máximas de casi 44 grados en Cantabria, la cifra más alta jamás observada en esta región desde que existen registros

Los registros indican que la ola de calor ha pulverizado el récord de temperatura media en España para un mes de junio. Pero no solo. Los expertos afirman que las noches de los días 22 y 23 destacan como las dos noches más cálidas jamás registradas durante un mes de junio en el país. Y como las dos primeras noches de junio en las que se registran mínimas por encima de los 30 grados, una cifra hasta ahora impensable para inicios de verano. Zamora registró su noche más cálida para un mes de junio con mínimas de 24,1, Valladolid batió su récord con 23,1 grados de madrugada y Ourense registró por primera vez una noche de junio con valores por encima de los 22,3 grados. En términos generales, según apunta el análisis, la madrugada de lunes a martes también destaca como la décima más calurosa observada en todos los periodos del año desde que existen registros en España.

En cuanto a máximas, los registros confirman que el martes se registró la tercera cifra más alta jamás vista en un mes de junio en España, tan solo por detrás de los registros del 29 y 30 de junio del año pasado, cuando también se registró una ola de calor a inicios del verano. Los primeros análisis apuntan a que durante esta ola de calor se han registrado valores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época. Entre los récords de máximas observados durante esa jornada destaca el caso de Gijón, que alcanzó su temperatura más alta para un mes de junio con 32 grados. Pamplona rompió su marca con 41,6 grados, Colmenar Viejo alcanzó de forma inédita los 37,4 a inicios del verano y Teruel incluso llegó a los 39,4. En Catalunya todo apunta que no se han batido récords absolutos de calor pero, aun así, se han llegado a registrar valores por encima de los 42 grados en Lleida y mínimas extremadamente altas en puntos como Barcelona.

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En cuanto a las causas de este fenómeno, los expertos apuntan de forma clara y directa al efecto del calentamiento global como responsable de la intensidad de esta ola de calor que ha obligado a activar avisos de nivel rojo en buena parte de Europa y que ha batido récords hasta ahora impensables. "Es prácticamente seguro que el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles ha potenciado el efecto invernadero en la atmósfera, por lo que las olas de calor en España son cada vez más frecuentes, más duraderas, con más provincias afectadas y mucho más intensas", afirma el análisis. En esta misma línea se pronunciaba un estudio de la plataforma 'ClimaMeter' quien, además, señalaba cambio climático ha 'inyectado' hasta 4 grados a la ola de calor que atraviesa Europa y ha aumentado el riesgo de que este episodio se convirtiera en algo extremo.