La ola de calor remitirá a partir del jueves tras dejar cuatro días de temperaturas extremas y una tanda inédita de avisos rojos en el norte

La primera gran ola del calor del verano está a punto de terminar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma la llegada de un cambio de tiempo en las próximas horas que provocará una bajada de hasta 8 grados en los termómetros y que, por fin, pondrá fin a este episodio de calor extremo. El fenómeno, que se inició el pasado domingo, se ha alargado durante un total de cuatro jornadas, ha dejado récords absolutos de temperaturas y ha obligado a activar una tanda inédita de avisos rojos en el norte peninsular, hasta ahora considerado uno de los grandes 'refugios climáticos' de España. Los primeros análisis indican que entre el lunes y el martes se registraron las dos jornadas de junio más cálidas desde que existen registros. Y este miércoles, en los coletazos finales de este episodio, la ola de calor ha obligado a activar de nuevo alertas en el País Vasco y Cantabria ante máximas que han vuelto a superar los 42 grados. Algo hasta ahora impensable. Sobre todo para un inicio de verano.

Tras varios días consecutivos de temperaturas extremas, este miércoles se han tenido que volver a activar avisos de nivel rojo por calor en el litoral cántabro y vasco. La cifra más alta del día, de hecho, se ha registrado en la localidad de Ramales de la Victoria, en Cantabria, donde los termómetros han rozado los 43 grados. Los registros confirman que también se ha superado el umbral de los 42 grados en Bilbao, el municipio cántabro de Cillorigo de Liébana y la ciudad vasca de Sopuerta, en provincia de Bizkaia. Durante esta jornada, en Cantabria, País Vasco y Navarra hizo más calor que en Andalucía y Extremadura. En Catalunya, las máximas volvieron a recaer en Lleida y Alcarràs, donde los termómetros superaron de nuevo la barrera de los 40 grados.

Este miércoles, en la recta final de la ola de calor, las temperaturas han sido más altas en Cantabria, País Vasco y Navarra hizo que en Andalucía y Extremadura

Un primer análisis de los registros de esta ola de calor desvela que, tal y como venían adviertiendo los expertos, este episodio ha sido de récord. Los datos del 22 y 23 de junio, los dos días álgidos del fenómeno, confirman que estas dos jornadas se consolidan como los dos días de junio más cálidos desde que existen registros. Desde 1950 hasta ahora, nunca se habían observado dos jornadas tan cálidas durante un mes de junio, cuando se supone que el verano recién está empezando y que, por lo tanto, no debería haber temperaturas tan extremas. Pero en esta ocasión, según apuntan los modelos, la ola de calor ha explotado hasta tal punto que ha generado una anomalía media de la temperatura de hasta 7,1 grados y ha dejado cientos de récords de temperatura hasta ahora impensables en todo el país. En el balance final de este episodio también destaca que entre lunes y martes se registraron las dos noches más cálidas jamás registradas durante un mes de junio en el país. Y las dos primeras noches de junio en las que se registran mínimas por encima de los 30 grados.

Cambio de tiempo

Los modelos apuntan a que en las próximas horas se producirá una bajada de las temperaturas que, en algunos casos, provocará una caída de los termómetros de más de 8 grados con respecto a los días anteriores. Y con ello, afirman los expertos, podremos dar por finalizada la primera gran ola de calor del verano. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno no será uniforme. En el Mediterráneo y Baleares no se esperan grandes cambios en las temperaturas ya que, por ejemplo, Barcelona seguirá rondando los 32 grados y Mallorca los 35 grados. Donde sí se dejará sentir el alivio térmico es en ciudades como Sevilla, Badajoz, Jaén y Madrid donde, tras varios días por encima de los 40 grados, los termómetros podrían bajar hasta los 30 o 32 grados. En Bilbao y San Sebastián se espera un descenso respecto a los últimos días pero, aún así, el mercurio seguirá marcando entre 33 y 35 grados. En Logroño, Pamplona, Lleida o Zaragoza parece que las temperaturas se mantendrán 38 y 40 grados.

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Los meteorólogos advierten de un cambio de tiempo a partir del jueves que provocará una bajada significativa de los termómetros

Los meteorólogos advierten que, en algunos puntos, la bajada de las temperaturas podría coincidir con la formación de tormentas que podrían ser localmente fuertes, en Galicia, comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos. De cara al viernes y al fin de semana, las noches serán progresivamente más frescas y las noches tropicales quedarán limitadas principalmente al Mediterráneo, el nordeste y algunas zonas del centro y sur peninsular. Las temperaturas diurnas repuntarán ligeramente, aunque sin alcanzar los valores extremos de los días previos. El domingo se espera una bajada acusada de las temperaturas en el Cantábrico y el Alto Ebro, poniendo fin al calor intenso que todavía persistía en País Vasco y Navarra. En el resto del país predominará el tiempo estable y soleado, con máximas generalmente propias de finales de junio. A comienzos de la próxima semana podría producirse un nuevo ascenso térmico, aunque su intensidad aún presenta cierta incertidumbre y deberá confirmarse en futuras actualizaciones de los pronósticos.