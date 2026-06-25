Sale a la luz el dineral que gana David Broncano en 'La Revuelta'

Desde que 'La Revuelta' aterrizó en La 1 en septiembre de 2024, una de las grandes incógnitas ha sido cuánto cobra realmente David Broncano. El fichaje del presentador por RTVE estuvo rodeado de polémica por el elevado coste del formato, pero ni la Corporación ni el propio presentador habían revelado hasta ahora cuál es su remuneración.

'EL MUNDO' ha tenido acceso en exclusiva a los contratos firmados entre RTVE y El Terrat para la temporada actual y las dos próximas, una documentación que permite conocer con más detalle cómo se reparte el presupuesto del programa. Los documentos muestran que el jienense es, con diferencia, quien recibe la mayor parte del dinero destinado a los principales integrantes de 'La Revuelta'.

Cuando RTVE aprobó la incorporación del programa, cada temporada quedó valorada en algo más de 14 millones de euros. Una cifra que siempre despertó dudas sobre cuánto de ese presupuesto terminaba en manos del presentador.

Preocupación por el estado de salud de David Broncano. / TVE

Según los documentos a los que ha tenido acceso el citado medio, durante octubre de 2024 Broncano llegó a cobrar hasta 21.111 euros por cada programa emitido. Esa cantidad suponía cerca del 74% de todo el dinero destinado cada día a pagar al equipo principal del formato.

El resto de colaboradores de 'La Revuelta' también participaban en ese reparto, aunque a mucha distancia del presentador. Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y Sergio Bezos formaban parte de la misma bolsa salarial, pero las cantidades que recibían eran considerablemente inferiores a las de Broncano.

Los contratos también reflejan que RTVE seguirá apostando fuerte por el programa. La renovación firmada para las temporadas 2027 y 2028 eleva el coste de 'La Revuelta' hasta los 15,65 millones de euros en la tercera temporada y los 15,9 millones en la cuarta. Se trata de un incremento de más de 1,5 millones por temporada respecto a los acuerdos iniciales.

Gran parte de esa subida se debe al aumento de los salarios del equipo principal. De hecho, el dinero destinado a los cinco rostros más reconocibles del programa crecerá más de un 20% respecto a las primeras temporadas, y en conjunto, el coste superará los 6,4 millones de euros por temporada.

La previsión de RTVE es mantener una producción de alrededor de 160 programas por temporada. Tomando como referencia los 21.111 euros por emisión que llegó a percibir Broncano en octubre de 2024, su remuneración podría superar los 3,3 millones de euros brutos por temporada.

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En el caso de que se aplique la subida salarial, el presentador podría situarse en torno a los 26.000 euros por programa, por lo que podría rondar los 4,1 millones de euros por temporada.