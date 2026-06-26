La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: "He bautizado a padres, hijos y nietos"

A Don Emiliano Moriano Domínguez se le olvidan ya algunos nombres. Lo reconoce él mismo con la tranquila propia de quien ha visto pasar casi un siglo de vida. Lo que no se le olvida es el camino recorrido. Tampoco los miles de rostros que han pasado por la iglesia de Zarza de Granadilla durante más de medio siglo ni la vocación que le llevó, hace ahora siete décadas, a convertirse en sacerdote.

La comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Asunción celebró hace unos días una fecha extraordinaria: el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de quien se ha convertido en una de las figuras más queridas y reconocidas de la localidad. Una vida entera dedicada a la Iglesia y, sobre todo, a las personas. La cifra no le impresiona para nada. "Me sentía normal antes y me siento normal ahora", explica.

A sus casi 95 años, Don Emiliano continúa diciendo misa todos los días. Está jubilado desde hace casi dos años, pero la palabra retiro parece encajar poco con alguien que sigue formando parte activa de la vida cotidiana del pueblo. "El sacerdocio como tal es hasta el final de tu existencia, en la medida en la que tu salud te lo permita, y gracias a Dios la cabeza me funciona bien", cuenta. Y compara la misa con algo fundamental como la comida. "Para mí es la misa es una satisfacción y, desde luego, prescindiendo de ella sería como perder el alimento".

Su historia sacerdotal comenzó mucho antes de llegar a Zarza de Granadilla, donde lleva 56 años. Tras ser ordenado en 1955, estudió 9 años en el seminario de Coria, dos en Cáceres, y fue recorriendo diferentes puntos de la provincia en los que era necesario.

Ejerció durante siete años en Carbajo, junto a la frontera portuguesa, después pasó por Valdeobispo, impartió clases de matemáticas en el seminario y estuvo también algunos meses en Cadalso. Finalmente, en 1970 llegó a Zarza de Granadilla, para nunca marcharse.

"Me gustaba más la vida del pueblo. Me encontraba más libre, con más iniciativa personal y con un trato más directo con las personas", recuerda. Aquella decisión acabaría marcando toda su vida.

El sacerdote que acompañó a tres generaciones

Pocas personas pueden presumir de conocer tan profundamente la historia reciente de un pueblo. Durante más de cinco décadas, Don Emiliano ha estado presente en algunos de los momentos más importantes de cientos de familias.

Ha bautizado niños, les ha dado la primera comunión, los ha casado años después y ha acompañado también a sus familiares en las despedidas más difíciles. Su memoria está llena de historias, e incluso algunas abarcan varias generaciones. "He bautizado a padres, hijos y nietos", cuenta con orgullo.

Hace apenas unos días, durante la romería local, un grupo de vecinos que celebraban sus cincuenta años quiso hacerse una fotografía con él. Don Emiliano aprovechó entonces para lanzar una pregunta: "les dije que levantaran la mano todos los que había bautizado yo. La levantaron todos".

La escena resume mejor que cualquier estadística la huella que ha dejado en la localidad. "Desde 1970 hasta 2024 he estado bautizando generaciones enteras. Es una satisfacción muy grande porque la gente me acoge con mucho cariño".

"El pueblo necesitaba una persona más joven"

Aunque continúa plenamente activo, Don Emiliano fue consciente hace años de que llegaba el momento de facilitar el relevo. Ya en 2011 trasladó al obispo de por aquel entonces, Francisco Cerro Chaves, la necesidad de incorporar ayuda pastoral a la parroquia. Primero llegaron otros sacerdotes colaboradores y posteriormente fue nombrado Raúl Hernández, actual párroco de la localidad. "Le dije que llevaba aquí muchos años y que el pueblo necesitaba otra persona más joven", recuerda.

La solución permitió que el relevo se produjera de forma natural. Hoy sigue colaborando en todo aquello que puede mientras observa cómo nuevas generaciones continúan la labor pastoral. Sin embargo, su presencia sigue siendo inseparable de la vida de Zarza de Granadilla. De hecho, habla con este diario apenas minutos antes de partir hacia la iglesia a hacer lo que lleva haciendo décadas y décadas: decir misa.

Setenta años después

Siete décadas después de aquella ordenación sacerdotal, Don Emiliano sigue ocupando el mismo lugar que siempre buscó: estar cerca de la gente. Quizás por eso el homenaje celebrado estos días tuvo un significado especial, porque no se reconocían únicamente setenta años de sacerdocio, sino miles de conversaciones, generaciones enteras bautizadas, incontables misas, bodas, funerales, visitas a enfermos y acompañamientos discretos.

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Básicamente, toda una vida caminando junto a un pueblo que, más de medio siglo después de su llegada, sigue considerándolo uno de los suyos.

Fuente: El Periódico de Extremadura