Cae el primer premio de la Lotería Nacional en un pueblo de Castellón

Un pueblo de la provincia de Castellón ha visto como le ha sonreído la suerte este sábado. El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado parte de un primer premio, que ha repartido 600.000 euros al número 33.478, en esta población castellonense.

Según los datos ofrecidos por Loterías y Apuestas del Estado, Borriol ha vendido participaciones de este número en la administración número 1, ubicada en la calle Ximen Pérez d’Arenós, 3, donde algún afortunado podrá celebrar uno de los premios más importantes del sorteo.

Concretamente, el número del primer premio con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado, entre otros puntos, en la administración número 7 de Mérida, ubicada en la calle Graciano, 24.

Además, este número también se ha vendido en Santa Marta de Tormes (Salamanca), Roquetas de Mar (Almería), Barcelona, Córdoba, Fernán Núñez (Córdoba), Ferrol (A Coruña), Navas de San Juan (Jaén), Arucas (Las Palmas), Ciempozuelos (Madrid) y Utrera (Sevilla).