Fallece el impulsor de un negocio emblemático del centro de Castelló
El empresario, que puso en marcha su negocio de máquinas de coser domésticas en 1982, muere a los 88 años tras una reconocida trayectoria comercial en la ciudad
El empresario castellonense e impulsor del comercio Itobar Castellón ha fallecido a los 88 años de edad. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al establecimiento ubicado en el número 11 de la plaza Huerto de Sogueros, donde durante décadas desarrolló una labor comercial muy reconocida por sus clientes y referente en el centro histórico de Castellón.
Inocencio Tobar fue el impulsor de este negocio, creado en 1982, inicialmente bajo la denominación de Brother Castellón, y que posteriormente pasó a llamarse Itobar Castellón. La empresa se especializó en la venta de máquinas de coser domésticas y maquinaria industrial para la confección, convirtiéndose en un referente para particulares y profesionales del sector.
Con su esposa
Junto a Inocencio Tobar también trabajó durante años su mujer, Aurora Gallo, muy querida por la clientela por su cercanía y dedicación. En la actualidad, el comercio continúa en manos de su hijo, Óscar Tobar, su nuera, Beatriz Pitarch, y el empleado Ramón Rubio, que mantienen vivo el legado familiar.
Además de su dedicación empresarial, Inocencio Tobar también estuvo vinculado a la vida social y deportiva de Castellón. En los años 80 patrocinó un equipo de fútbol sala y, en la década de los 90, su empresa fue distinguida con el premio Bronce Pyme.
Su entrega al trabajo y a su familia marcó el eje de su vida. Especialmente importante fue el cariño que profesaba a sus nietos, Iñaki y Álvaro. Familiares, amigos y clientes lamentan la pérdida de un empresario muy querido, cuya huella permanecerá ligada a la historia del comercio local de Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabren una de las principales playas de Benicàssim tras decretar bandera roja por la presencia de una de las medusas más peligrosas del mundo
- Una médica se atrinchera en un centro de salud de Vila-real ante la amenaza de un paciente: 'Atrapada y con pestillo
- El falso club social de Benicàssim que en realidad era un nido de droga: cuatro detenidos
- Destrozan una pista de pádel en un pueblo de Castellón y el Ayuntamiento pide ayuda para identificar al autor
- Fallece un motorista en un accidente con dos turismos y un camión en la A-23 en Castellón
- La fuente de un pueblo desaparecido bajo el pantano vuelve a brillar 119 años después en Castellón
- Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón
- Accidente en Morella: Ya se puede volver a circular por la N-232 tras el vuelco de un camión a primera hora