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Fallece el impulsor de un negocio emblemático del centro de Castelló

El empresario, que puso en marcha su negocio de máquinas de coser domésticas en 1982, muere a los 88 años tras una reconocida trayectoria comercial en la ciudad

Inocencio Tobar fue el impulsor del negocio ubicado en el centro de Castelló desde hace más de 40 años, Itobar.

Inocencio Tobar fue el impulsor del negocio ubicado en el centro de Castelló desde hace más de 40 años, Itobar. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castelló

El empresario castellonense e impulsor del comercio Itobar Castellón ha fallecido a los 88 años de edad. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al establecimiento ubicado en el número 11 de la plaza Huerto de Sogueros, donde durante décadas desarrolló una labor comercial muy reconocida por sus clientes y referente en el centro histórico de Castellón.

Inocencio Tobar fue el impulsor de este negocio, creado en 1982, inicialmente bajo la denominación de Brother Castellón, y que posteriormente pasó a llamarse Itobar Castellón. La empresa se especializó en la venta de máquinas de coser domésticas y maquinaria industrial para la confección, convirtiéndose en un referente para particulares y profesionales del sector.

Con su esposa

Junto a Inocencio Tobar también trabajó durante años su mujer, Aurora Gallo, muy querida por la clientela por su cercanía y dedicación. En la actualidad, el comercio continúa en manos de su hijo, Óscar Tobar, su nuera, Beatriz Pitarch, y el empleado Ramón Rubio, que mantienen vivo el legado familiar.

El comercio se ubica en la plaza Huertos Sogueros y lleva abierto desde prinicipios de los años 80.

El comercio se ubica en la plaza Huertos Sogueros y lleva abierto desde prinicipios de los años 80. / Mediterráneo

Además de su dedicación empresarial, Inocencio Tobar también estuvo vinculado a la vida social y deportiva de Castellón. En los años 80 patrocinó un equipo de fútbol sala y, en la década de los 90, su empresa fue distinguida con el premio Bronce Pyme.

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Su entrega al trabajo y a su familia marcó el eje de su vida. Especialmente importante fue el cariño que profesaba a sus nietos, Iñaki y Álvaro. Familiares, amigos y clientes lamentan la pérdida de un empresario muy querido, cuya huella permanecerá ligada a la historia del comercio local de Castellón.

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