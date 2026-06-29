El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para "inaugurar una nueva era para la física"

Hacía tiempo que la comunidad científica tenía marcada esta jornada en el calendario y hoy, por fin, ha llegado el día. Según anuncia el CERN, este lunes el acelerador de partículas más potente del mundo se ha apagado. O mejor dicho, ha pulsado el botón de pausa durante, al menos, cuatro años. Pero que nadie se lleve las manos a la cabeza. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) no se despide de la ciencia sino que entra en el taller para prepararse para desplegar una versión mucho más ambiciosa de sí mismo que, según afirman desde el centro, aspira a "inaugurar una nueva era para la física". "Se trata de un parón dedicado a renovar y modernizar tanto el acelerador como su capacidad de producir experimentos. Cuando se reactive, brindará oportunidades sin precedentes para profundizar nuestra comprensión del universo y explorar algunas de las preguntas más fundamentales de la ciencia", afirman desde el CERN.

Desde que comenzó a funcionar en 2008, este poderoso acelerador de partículas ha cambiado nuestra forma de entender el universo. Su mayor hito llegó en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs, la esquiva partícula que confirmó una de las piezas clave del modelo estándar de la física y que llevaba casi medio siglo siendo una predicción teórica sin pruebas claras de su existencia. El día que se anunció su hallazgo empírico se recuerda aún como uno de los días más emotivos e importantes de la ciencia contemporánea por su enorme importancia tanto teórica como práctica. En estos años, además, esta maquinaria también ha permitido identificar decenas de nuevas partículas, estudiar las condiciones que existían justo después del Big Bang y buscar pistas sobre algunos de los grandes misterios de la física, como la materia oscura o el desequilibrio entre materia y antimateria.

Los expertos afirman que se trata de las obras más complejas realizadas hasta la fecha y que no estarán terminadas hasta como mínimo el 2030

Pero ahora el reto es todavía mayor. Según explican desde el CERN, la futura versión del acelerador, que tiene previsto estar plenamente operativa en 2030, aumentará hasta diez veces la cantidad de colisiones que puede producir en este aparato. Esto permitirá obtener un volumen de datos sin precedentes para estudiar con muchísima más precisión el bosón de Higgs y, quizá, detectar otros fenómenos hasta ahora inexplicables. Para ello, afirman los expertos, será necesario hacer frente a "la mayor remodelación del complejo" desde que se construyó el propio acelerador de partículas. Y es por eso que, durante los próximos cuatro años, miles de ingenieros, físicos y técnicos sustituirán kilómetros de imanes superconductores, renovarán los aceleradores que alimentan a la maquinaria y trabajarán para modernizar por completo algunos de sus experimentos más emblemáticos.

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"Cuando se reactive, brindará oportunidades sin precedentes para profundizar nuestra comprensión del universo y explorar algunas de las preguntas más fundamentales de la ciencia" CERN

Entre las renovaciones clave del proceso destacan los cambios en los dos gigantescos detectores que hicieron posible el descubrimiento del bosón de Higgs, conocidos como ATLAS y CMS. El centro afirma que ambos serán prácticamente reconstruidos desde cero para que, en un futuro, puedan "hacer frente al desafío tecnológico enorme que supone triplicar su capacidad de analizar colisiones de partículas". "En la práctica, eso significa ser capaces de identificar las señales interesantes entre más de 5.000 millones de interacciones cada segundo", afirman, entusiasmados, desde el centro mientras recuerdan que, aunque durante los próximos años no se prevén más experimentos, "los investigadores seguirán analizando la ingente cantidad de datos obtenidos durante los últimos años".