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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Vídeo: Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado

Vídeo: Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción al mercado que promete conquistar a todos sus consumidores. Y no es para menos. Por tan solo 42,99 euros, los amantes de los buenos aromas podrán disfrutar de esta cafetera que combina funcionalidad y potencia a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su tecnología de preparación el café se humedece de forma óptima, ofreciendo como resultado un aroma inolvidable y difícil de superar. A diferencia de las cafeteras convencionales, dispone de una capacidad total de 10 tazas, una forma perfecta para satisfacer a todos tus comensales sin grandes complicaciones.

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de una placa calefactora para calentar el café. Esta función permite que conserve su sabor aroma incluso una vez hayan transcurrido 40 minutos.

En cuanto a su comodidad, la jarra de cristal cuenta con tapa abatible y sistema antigoteo para que no se derrame ni una sola gota sobre la encimera de la cocina. Su manejo es bastante sencillo: dispone de un indicador de nivel de agua externo y una cuchara medidora integrada.

En lo que respecta al diseño se presenta como una de las opciones más modernas y elegantes, aportando un toque sofisticado a la decoración de toda la cocina. Sin duda, esta cafetera se presenta como un electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar.

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Cafetera Lidl.

Cafetera Lidl. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cafetera que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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