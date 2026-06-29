Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción al mercado que promete conquistar a todos sus consumidores. Y no es para menos. Por tan solo 42,99 euros, los amantes de los buenos aromas podrán disfrutar de esta cafetera que combina funcionalidad y potencia a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su tecnología de preparación el café se humedece de forma óptima, ofreciendo como resultado un aroma inolvidable y difícil de superar. A diferencia de las cafeteras convencionales, dispone de una capacidad total de 10 tazas, una forma perfecta para satisfacer a todos tus comensales sin grandes complicaciones.
Otro de sus puntos fuertes es que dispone de una placa calefactora para calentar el café. Esta función permite que conserve su sabor y aroma incluso una vez hayan transcurrido 40 minutos.
En cuanto a su comodidad, la jarra de cristal cuenta con tapa abatible y sistema antigoteo para que no se derrame ni una sola gota sobre la encimera de la cocina. Su manejo es bastante sencillo: dispone de un indicador de nivel de agua externo y una cuchara medidora integrada.
En lo que respecta al diseño se presenta como una de las opciones más modernas y elegantes, aportando un toque sofisticado a la decoración de toda la cocina. Sin duda, esta cafetera se presenta como un electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cafetera que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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