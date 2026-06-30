Cortes de luz en Castellón este miércoles: consulta los municipios y calles afectadas
Consulta los horarios y las calles donde se suspenderá el suministro eléctrico este miércoles 1 de julio
Los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica obligarán a interrumpir temporalmente el suministro este miércoles 1 de julio en varios municipios de la provincia de Castellón. Iberdrola ha informado de los horarios y las zonas afectadas por estos cortes programados, que tendrán lugar durante la mañana y la tarde.
Benicàssim
En Benicàssim habrá dos actuaciones distintas.
La primera se desarrollará entre las 09:00 y las 12:00 horas y afectará a la calle Melodía, en la urbanización Montornés.
La segunda tendrá lugar desde las 10:00 hasta las 12:30 horas. Los cortes alcanzarán varias zonas de la urbanización La Parreta y sus alrededores
Benicàssim
Corte 1
- Horario: 09:00 - 12:00
- Calles afectadas: Calle Melodía (Urbanización Montornés), 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24.
Corte 2
- Horario: 10:00 - 12:30
Calles afectadas:
- Calle Río Miño (La Parreta), 30.
- Partida Parreta, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 30, 31, 33, 35, 37.
- Prolongación Avenida Mohino, 83, 85, 89, 99 5, 99, 101.
- Travesía Villas Los Menufares, 6, 20, 22, 24, 26.
- Urbanización Parreta Baixa, 48
Benicarló
Los vecinos del polígono Collet en Benicarló sufrirán dos interrupciones del suministro eléctrico.
La primera será de 09:00 a 09:30 horas, mientras que la segunda está prevista entre las 15:00 y las 15:30 horas.
Benicarló
Corte 1
- Horario: 09:00 - 09:30
- Calles afectadas: Polígono Collet. 311, 312, 313, 314 BI, 314, 316, 317, 402, 406, 611
Corte 2
- Horario: 15:00 - 15:30
- Calles afectadas: Polígono Collet. 311, 312, 313, 314 BI, 314, 316, 317, 402, 406, 611
Vinaròs
También se han programado cortes del suministro en el municipio de Vinaròs entre las 09:00 y las 12:30 horas.
Las interrupciones afectarán a vecinos de las siguientes vías:
Vinaròs
Horario: 09:00 - 12:30
Calles afectadas:
- Bauprés
- Casc
- Estamenera
- Galzet
- L'Estamenera
- Saldomar (Urbanización Rosa dels Vents)
- Saldonar (sectores P, Q y R)
- Camino Ameradors
- Urbanización Rosa dels Vents
Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.
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