Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la "casa barco" ante Costas del Estado

Los herederos del reconocido arquitecto Ramón Vázquez Molezún (1922-1993) tramitan ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una concesión administrativa sobre la «casa barco» o «refugio» de A Roiba, en la costa de Beluso (Pontevedra). Un trámite que ponen en marcha después de que el actual deslinde –aprobado en marzo de 2018– incluya la totalidad de la vivienda dentro del dominio público marítimo terrestre. La familia solicita el otorgamiento de una concesión para la «ocupación y aprovechamiento» del actual inmueble, de unos 180 metros cuadrados de superficie. Siempre «respetando los usos y aprovechamientos existentes» y al amparo de la Ley de Costas de 1988 y su disposición transitoria primera.

El expediente se tramita desde el Servicio Provincial de Costas del Estado para determinar «los derechos que pudieran corresponder a los herederos de Ramón Vázquez Molezún y Elena Martínez-Anido Rueda», que incluye un periodo de exposición pública por plazo de un mes. La vivienda se levanta sobre una antigua fábrica de salazón y los trabajos se realizaron entre 1967 y 1969. Las notas del propio arquitecto explican las características del inmueble:

«Aprovechando unas construcciones de la antigua fábrica de salazón de la ‘Roiba’ se proyecta hacer un refugio de verano con almacén para embarcaciones y útiles de pesca. La construcción, de unos 100 metros cuadrados de planta, tiene como programa el siguiente: un cuarto de estar con terraza, un dormitorio de padres, dos dormitorios para hijos e hijas, una cocina comedor, un cuarto dormitorio posiblemente para servicio, unos aseos generales, un aseo de servicio, un gran almacén accesible desde el interior y exterior, fosa séptica, aljibe para almacenamiento de agua de lluvia, unos depósitos elevados para servicio, espacios para aparcamiento y patio de servicio».

El plano publicado por Costas del Estado y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la ubicación de la «casa barco» de A Roiba y la línea del deslinde del dominio público marítimo terrestre. / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La actual Ley de Costas es muy posterior ya que fue publicada en julio de 1988 y el texto recoge una disposición transitoria para aquellos terrenos que antes de su entrada en vigor eran privados, pero que tras su aprobación pasan a ser demaniales o públicos. Es el caso de la «casa barco» de Vázquez Molezún. Para estos supuestos se recoge la posibilidad de solicitar una concesión, que es un título habilitante para mantener los derechos previos, respetando los usos y aprovechamientos existentes.

Noticias relacionadas

Ramón Vázquez Molezún fue Premio Nacional de Arquitectura en 1955 por su proyecto Museo de Arte Contemporáneo y Palacio de Exposiciones. La «casa barco» o «refugio» de A Roiba, en Bueu, se considera como una joya de la arquitectura moderna del siglo XX en España. Hace una década sus herederos realizaron un proyecto de reparación debido a los daños ocasionados por el cambio de la dinámica litoral, una obra que fue premiada en la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU).