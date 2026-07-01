Francisco, español jubilado en Filipinas: "Con 800 euros al mes, aquí puedes vivir perfectamente"
El encarecimiento del coste de vida en España impulsa a algunos pensionistas a mudarse al extranjero
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Andrea Riera
La jubilación marca uno de los cambios más importantes en la vida de una persona, ya que supone el fin de la etapa laboral y el inicio de un periodo en el que el tiempo libre gana protagonismo. Sin embargo, también implica una adaptación económica y emocional.
En los últimos años, cada vez más jubilados se han replanteado dónde y cómo quieren vivir esta nueva etapa. El encarecimiento del coste de vida en países como España ha llevado a algunos pensionistas a buscar alternativas en el extranjero, donde su poder adquisitivo pueda rendir más.
Francisco es un jubilado que decidió instalarse en Filipinas, donde asegura que su economía le da para vivir con bastante más margen: "Con unos 800 euros al mes, aquí puedes vivir perfectamente".
El principal factor que explica esa diferencia está en la vivienda. Francisco destina alrededor de 600 euros mensuales al alquiler, un gasto que le permite mantener una vida estable sin que el resto del presupuesto quede completamente ahogado.
El día a día se reparte después entre gastos básicos como la comida, el transporte o pequeños desplazamientos: "En comida, transporte y mototaxis me gasto 200 o 300 euros como mucho". Además, Francisco pone ejemplos que ayudan a entender el nivel de precios: "Los restaurantes más caros igual cuestan 8 o 10 euros".
Aun así, reconoce que no todo es sencillo: la distancia con la familia, la adaptación cultural o las diferencias en el sistema sanitario son factores que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión así.
Fuente: Sport
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