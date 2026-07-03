"El amor no me paga las facturas": Rosa López, molesta por la repercusión de su ruptura
La cantante lamenta que su ruptura sentimental eclipse su trayectoria profesional de 25 años, incluyendo su nueva gira y proyectos
Chance
La cantante Rosa López ha reaparecido tras conocerse la noticia de su ruptura. La revista 'Semana' anunciaba su separación de Iñaki López después de seis años, luego la cantante lo confirmaba en sus redes sociales y ahora ha respondido al programa 'Y ahora Sonsoles', visiblemente molesta por el hecho de que se ponga el foco en una parte de su vida que nada tiene que ver con su trabajo. "Veinticinco años de carrera y no se le da importancia a un libro, a un perfume, a una gira", decía la cantante a la reportera del programa.
"Sé que tengo trabajos fuera, y que sea esto lo más importante. Espero que, cuando me muera, hagáis lo mismo, que sea esto más importante que otras cosas. No puede ser más vistoso el collar que el perro", añadía. La de Granada no podía disimular su malestar: "Para mí eso es importante, mi profesión. El amor no me paga las facturas".
"El amor no me paga las facturas"
Rosa explicaba cómo la repercusión de la noticia ha puesto patas arriba su mundo en cuestión de horas: "Hoy he perdido mi clase de canto por las llamadas, tengo que seguir con el trabajo para pagar facturas, tengo un equipo, yo no estoy sola, no me tratéis de víctima".
Palabras de cariño hacia Iñaki
Aún así, la ganadora de 'OT 1' sí tiene buenas palabras para quien ella creía era el amor de su vida: "He tenido muy buena suerte con Iñaki, es la mejor persona que me he encontrado en la vida. Estoy bien, no estoy agonizando en la UCI", comentaba. "Es una cosa tan bonita lo que tengo con Iñaki que, por respeto, no tendría que decir nada, pero no hay nada peor que la muerte y no estamos muertes, hay que seguir adelante", añadía con ese carácter resiliente que le caracteriza.
Fuente: El Periódico
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