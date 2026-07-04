Los entrenadores coinciden: "Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"
Un simple paseo diario puede ser especialmente útil para mejorar la salud general y perder peso
Javier Fidalgo
Caminar es una de las actividades más sencillas para comenzar a entrenar. Este ejercicio de bajo impacto tiene un riesgo bajo de lesión, por lo que se adapta a la mayoría de la población. No necesitas ningún equipamiento especial para empezar, solo calzado y ropa adecuada.
Las caminatas se pueden convertir en una parte agradable de tu rutina, y puedes disfrutarla con amigos y familiares, en silencio o escuchando música. Según varios expertos, un simple paseo diario puede ser especialmente útil para mejorar la salud general y perder peso.
Durante la grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un equipo de entrenadores personales señaló que "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Además, los profesionales resaltan que se trata de caminar normal: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".
Por otra parte, apuntan que la efectividad depende de la constancia: "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año".
En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, junto con buenos hábitos saludables, puede generar múltiples beneficios para el bienestar del organismo.
Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista 'Lecturas' que "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.4000 calorías".
Especialmente, las cifras se puede acumular a largo plazo y "producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria", asegura la experta al citado medio.
No obstante, Pata avisa que caminar no quema tantas calorías como correr: "Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".
Fuente: Sport
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