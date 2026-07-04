Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»

Ignorar la inteligencia artificial en la educación sería hoy tan difícil como lo fue en su día dar la espalda a los buscadores de internet. Ambas herramientas revolucionaron la forma de acceder a la información y, aunque conllevan riesgos, también ofrecen claros beneficios si se usan con criterio. Y lo más importante, el alumnado no solo la usa ya en su día a día, sino que pide aprender a sacarle el máximo partido.

«Como profesores es muy importante no quedarse atrás, estar al día, sobre todo en la tecnología, porque estamos formando a los ciudadanos del futuro», explica al respecto Iván Gómez Conde, profesor de informática en ciclos de Formación Profesional y formador de docentes en tecnologías inteligentes. «Esto es una revolución», asevera, como tantas otras que hubo gracias a los avances tecnológicos. «Cuando yo era pequeño, buscaba las palabras que no conocía en mi enciclopedia Larousse. Ahí hubo una revolución cuando aparecieron los buscadores de internet» y hoy en día nadie discute si los estudiantes deben o no usarlos.

Formar para un uso responsable

A su juicio, ocurre lo mismo con la inteligencia artificial, y los profesores deben saber emplearla para, precisamente, enseñar a usarla de forma correcta. «El alumnado la demanda», y si los docentes «no están preparados», advierte, es fácil exponerse a información falsa o sesgos racistas o sexistas de los algoritmos. «Si la gente conoce las herramientas conoce los riesgos», insiste, algo especialmente importante «en un ámbito tan delicado como la educación».

Una aliada para el aprendizaje

Así, lejos de oponerse a su uso en las aulas, lo defiende, siempre con criterio, adaptándose a cada etapa educativa y con herramientas validadas para el sistema educativo. Las posibilidades son prácticamente infinitas: hacer resúmenes o esquemas de parte del temario para estudiar, mejorar la redacción de un texto, estructurar trabajos, buscar información..., e Iván, que imparte clase a los alumnos más mayores, no se opone. «Crean proyectos mejores, pueden llegar más allá», asegura, y además, «es útil y positivo porque empiezan a trabajar como lo harán en las empresas». Al fin y al cabo, lo importante es que aprendan: «Si creas algo con IA, y a la hora de la defensa explicas todo el proceso, es correcto»; de lo contrario, añade, «es fácil de detectar».

Otra cosa es en infantil y primaria, reconoce, pero incluso con los alumnos más pequeños se pueden hacer actividades que hagan las clases más dinámicas y atractivas, enseñándoles, a la vez, cómo hacer un uso correcto de estas tecnologías.

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Lo importante, insiste, es que el profesorado responda a esta demanda de los estudiantes y sepa emplear de forma segura las herramientas de IA para enseñar a utilizarlas correctamente. «Al final, son herramientas que permiten ir un paso más allá», y el objetivo no es que los alumnos sean «expertos», sino que vean «qué posibilidades hay en el futuro».