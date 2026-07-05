Fuego en L'Empordà
El incendio en Girona deja 11 heridos, entre civiles y bomberos, la mayoría leves
La mayoría de las asistencias de los servicios de emergencias son de carácter leve y solo uno presenta cierta gravedad
EFE
Once personas han resultados heridas en el incendio forestal desatado el pasado viernes en La Bisbal d'Empordà y que los bomberos están tratando de extinguir. La lista de accidentados se divide en cinco civiles, cinco bomberos, y un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat. Uno de los heridos tiene la calificación de "menos grave", es decir, que el paciente presenta lesiones de cierta importancia y cuidado, pero que en este momento no comprometen su vida de forma inmediata.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trabaja en la zona del incendio con seis unidades y un equipo conjunto con los Bombers, según ha hecho público en un comunicado. Sus facultativos, desde el viernes y hasta el mediodía del domingo, han realizado por el momento un total de once asistencias.
La cronología de las mismas ha sido la siguiente: El pasado viernes 3 de julio se registraron cinco afectados, cuatro eran bomberos y un soldado de la UME, de los cuales uno tuvo que ser trasladado en estado leve al Centro de Atención Primaria (CAP) de La Bisbal. Al día siguiente, sábado 4 de julio, se contabilizaron tres afectados, dos eran civiles y una, bombero, incluyendo a una persona que fue evacuada en estado menos grave al Hospital de Palamós.
Finalmente, el domingo 5 de julio se sumaron otros tres afectados, de los cuales dos requirieron traslado con pronóstico leve, de nuevo, al CAP de La Bisbal. Los efectivos del SEM, además, están recogiendo información de las personas afectadas con casas quemadas por el fuego para ofrecerles apoyo psicológico.
Fuente: El Periódico
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