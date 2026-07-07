Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
La investigadora trabajaba como profesora sustituta en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y en la Facultad de Ciencias de Oviedo
Manuel Castro
Cristina Méndez López, investigadora de la Universidad de Oviedo, que obtuvo este año un premio de la Real Sociedad Española de Física por su tesis doctoral sobre plasmas inducidos por láser, falleció el domingo, a los 31 años de edad.
Antigua alumna del Instituto Padre Feijoo de Gijón, Cristina Méndez conjugaba su labor investigadora con la de profesora sustituta en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y en la Facultad de Ciencias de Oviedo. Su fallecimiento se produjo el domingo, cuando se encontraba en instalaciones de la Universidad de Oviedo en el campus de Mieres.
La gijonesa Cristina Méndez había recibido hace solo unos meses un destacado galardón por su tesis doctoral, premio que le fue otorgado por el Grupo Especializado de Física de Plasmas de la Sociedad Española de Física, que reconoció la originalidad y la relevancia del trabajo en el campo de los plasmas inducidos por láser.
Tesis
Con su tesis, la investigadora exploró nuevas aplicaciones de los láseres de pulsos cortos y ultracortos para mejorar el análisis químico de materiales y reducir el daño sobre los mismos.
La tesis se desarrolló en el Grupo de Espectroscopia, Láseres y Plasmas de la Universidad de Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: La Nueva España
- Última hora del incendio forestal: los vecinos de Azuébar serán realojados en Soneja
- El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
- Tres jóvenes impulsan un 'tap room' de cerveza comarcal en un pueblo de Castellón
- Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló
- Fallece una mujer de 81 años ahogada en una cala junto a la playa Las Fuentes de Alcossebre
- El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
- Ganadero de Azuébar: «He tenido que ir a por las vacas al monte y aquello ya está todo quemado»
- Francisco Javier Catalán, comisario principal jefe de la Policía Local de Castelló: «Queremos una Policía Local moderna, cercana y a punto para retos futuros»