Dormir con el ventilador encendido toda la noche: esto es lo que cuesta realmente al mes según los expertos

Con la llegada de las altas temperaturas, el ventilador vuelve a convertirse en uno de los grandes aliados para sobrellevar las noches de calor. Muchas personas lo dejan encendido mientras duermen, pero también surge una duda habitual: ¿cuánto cuesta realmente tenerlo funcionando toda la noche?

La respuesta puede sorprender a quienes piensan que este gesto supone un gasto elevado en la factura de la luz. Según los cálculos compartidos por Jaime, de SUOP, un ventilador de pie con un consumo aproximado de 50 vatios utilizado durante ocho horas cada noche a lo largo de todo el mes de julio tendría un consumo total de unos 12,4 kilovatios hora.

La cuenta es sencilla: 50 vatios multiplicados por 8 horas y por 31 días, dividido entre 1.000, da como resultado esos 12,4 kWh mensuales. Si se toma como referencia un precio nocturno de la electricidad de 10,5 céntimos por kilovatio hora, el coste total sería de aproximadamente 1,30 euros al mes.

Es decir, dormir con el ventilador encendido toda la noche durante julio costaría poco más de un euro. Una cifra muy inferior a la que muchas personas imaginan y también muy alejada del gasto que puede suponer un aire acondicionado, que, según el mismo cálculo comparativo, puede superar los 50 euros al mes.

Ahora bien, que el ventilador tenga un consumo bajo no significa que pueda colocarse de cualquier manera. Los expertos en climatización recuerdan que estos aparatos no enfrían el aire, sino que lo mueven. Por eso, su eficacia depende mucho de dónde se sitúen y de cómo se aproveche la ventilación de la vivienda.

Durante las horas de más calor, conviene mantener ventanas cerradas, persianas bajadas y evitar la entrada directa del sol. En cambio, por la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura exterior baja, el ventilador puede ayudar a renovar el aire de la habitación. Una estrategia eficaz es colocarlo cerca de una ventana o una puerta abierta para favorecer la entrada de aire más fresco o la salida del aire caliente acumulado.

Si fuera hace más fresco que dentro de casa, el ventilador puede orientarse hacia el interior. Si el exterior está más caliente, resulta más útil colocarlo hacia fuera para expulsar el aire de la estancia. Esta técnica funciona todavía mejor cuando se consigue ventilación cruzada, es decir, una corriente entre aberturas situadas en lados opuestos de la vivienda.

También es importante recordar que, en plena ola de calor, el ventilador debe combinarse con otras medidas básicas de protección: beber agua con frecuencia, optar por comidas ligeras, reducir el uso de electrodomésticos que generen calor y evitar la actividad física intensa en las horas centrales del día.

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El ventilador, por tanto, no solo es una alternativa mucho más barata que el aire acondicionado, sino también un recurso útil para mejorar el confort térmico si se emplea con sentido. La clave está en no verlo únicamente como un aparato que apunta directamente al cuerpo, sino como una herramienta para mover y renovar el aire de la casa.