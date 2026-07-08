Jordi Cruz (47 años): "En casa se come de lunes a sábado pollo, arroz, legumbres… calculado y medido. Cuando llega el fin de semana, nos ponemos hasta el tapón"

Jordi Cruz llegó a pesar 90 kilos y no terminaba de sentirse cómodo con su físico. Sin embargo, en apenas tres meses logró perder 18 kilos gracias a un cambio radical en sus hábitos alimenticios y deportivos.

Así es la alimentación que ha seguido Jordi Cruz en su cambio físico

El famoso chef de MasterChef cambió por completo su rutina, adquiriendo un modelo de alimentación muy equilibrado que siguen en su casa durante toda la semana... para luego permitirse una pequeña 'escapadita' durante el fin de semana.

Esencialmente, de lunes a sábado la alimentación de Jordi Cruz consta de pollo, arroz, legumbres, proteínas magras como pescado, huevos y carne y finalmente frutos secos, frutas y verduras. Además, todo ello se consume en cantidades controladas.

Para hacerlo más visual, Jordi defiende que sigue una filosofía de alimentación '80-20'. Es decir, durante la semana la dieta es estricta, pero cuando llega el fin de semana se permite un capricho para hacer que la dieta sea sostenible a largo plazo.

Jordi Cruz, cocinero catalán / EFE

Asimismo, también confirma que junto al cambio alimenticio introdujo una rutina de ejercicio. Esencialmente, dedica una hora cada dos días a hacer entrenamiento de fuerza y cardio, algo que le ha ayudado mucho a transformar su cuerpo.

Pero lo más importante no pasa por el cambio físico como tal; Jordi Cruz asegura que la mejora en su alimentación y rutina física le ayudó a alcanzar un mayor bienestar emocional, lo que también le otorgó una mayor capacidad de gestión del estrés.

En definitiva, para Jordi esta nueva etapa no ha sido solo un simple cambio en la cocina; también representa un antes y un después que ha afectado a cómo encara su día a día además de cómo disfruta de la comida.

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Precisamente por eso, Jordi Cruz defiende que la clave de su transformación no fue seguir una dieta extrema durante unos meses, sino encontrar una rutina que pudiera mantener en el tiempo sin renunciar por completo a disfrutar de la comida.

Fuente: Sport