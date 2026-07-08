Preocupación por la entrada de preservativos falsificados tras una incautación de 200.000 unidades

La Asociación Nacional de Peritos y Auditores en Seguridad y Salud (ANPASS) ha mostrado su preocupación tras la incautación de más de 200.000 preservativos falsificados en una operación desarrollada en España, Serbia y Rumanía, según ha informado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

De acuerdo con la información difundida por la organización, los productos intervenidos procedían de China y no cumplían los requisitos de calidad exigidos por la Unión Europea. Entre otras deficiencias, carecían de las pruebas de contaminación microbiana, biocompatibilidad, estanqueidad, estabilidad y vida útil que deben superar este tipo de productos sanitarios.

ANPASS advierte de que la comercialización de estos preservativos podría haber supuesto un riesgo para la salud pública al no ofrecer las garantías exigidas para prevenir infecciones de transmisión sexual.

La asociación señala que, por el momento, no ha trascendido la marca de los productos intervenidos, por lo que reclama una mayor transparencia sobre el caso para evitar incertidumbre entre los consumidores y diferenciar estos artículos falsificados del resto de productos que sí cumplen la normativa.

Asimismo, recomienda que, ante cualquier duda sobre su procedencia o autenticidad, no se utilicen estos preservativos y que se adquieran únicamente en establecimientos que garanticen su trazabilidad, como farmacias o supermercados.

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ANPASS recuerda que los preservativos son productos sanitarios y deben incorporar el correspondiente marcado CE, además de cumplir los requisitos de seguridad establecidos por la normativa europea.