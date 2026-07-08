Pamplona
Rápida carrera de los toros de Cebada Gago en el segundo encierro de los Sanfermines
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EFE
Pamplona
Los toros de la ganadería gaditana de Herederos de José Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los Sanfermines rápido y limpio, con la manada agrupada en todo el recorrido.
La torada ha partido puntual de los corrales de Santo Domingo y encabezada por los cabestros ha ido cogiendo velocidad hasta el contacto con los corredores, sin llegar en ningún momento a abrir grandes huecos entre los astados.
A diferencia de lo sucedido el año pasado en el que los Cebada Gago necesitaron más de cinco minutos para completar el recorrido en esta ocasión lo han hecho en 2 minutos y 26 segundos.
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