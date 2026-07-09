Los toros de Victoriano del Río dejan un tercer encierro de los Sanfermines rápido y emocionante

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores entre los astados. Desde los corrales de Santo Domingo, donde ha pasado la noche, la manada ha partido a las 8 de la mañana agrupada y encabezada por los cabestros que la han guiado por la cuesta al encuentro con los primeros corredores.

La carrera ha transcurrido a gran velocidad, como los dos primeros encierros de las fiestas, con una duración de 2 minutos y 27 segundos, pero en esta ocasión el grupo se ha estirado y los toros se han separado posibilitando un mayor acercamiento de los corredores. Las caídas se han sucedido en el recorrido sin que por el momento se tenga constancia de heridos por asta.