Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras afectadas por obras con cortes de carril y sentido
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
AP-7
- Vinaròs (km 346 - 348): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
- Cabanes (km 402 - 407): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CS-22
- Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
CV-10
- Cabanes (km 44 - 74): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Domenec (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Les Coves de Vinromà (km 67 - 69): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-11
- Traiguera/San Rafael del Río (km 0 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-129
- Albocàsser (km 14): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-13
- Torreblanca (km 16): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-133
- Alcalà de Xivert (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Càlig (km 15): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-141
- Peñíscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-164
- Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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