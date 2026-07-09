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Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras afectadas por obras con cortes de carril y sentido

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imagen de una carretera en obras

Imagen de una carretera en obras / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

  • Vinaròs (km 346 - 348): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
  • Cabanes (km 402 - 407): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CS-22

  • Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

CV-10

  • Cabanes (km 44 - 74): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Domenec (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Les Coves de Vinromà (km 67 - 69): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-11

  • Traiguera/San Rafael del Río (km 0 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-129

  • Albocàsser (km 14): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-13

  • Torreblanca (km 16): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-133

  • Alcalà de Xivert (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Càlig (km 15): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

  • Peñíscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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