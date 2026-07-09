Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras afectadas por obras con cortes de carril y sentido

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

Vinaròs (km 346 - 348) : Obra, sentido decreciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Cabanes (km 402 - 407): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CS-22

Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

CV-10

Cabanes (km 44 - 74) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado La Torre d'en Domenec (km 55 - 56) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Les Coves de Vinromà (km 67 - 69) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-11

Traiguera/San Rafael del Río (km 0 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-129

Albocàsser (km 14): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-13

Torreblanca (km 16): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-133

Alcalà de Xivert (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Càlig (km 15): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

Peñíscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-164

Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213