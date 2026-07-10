Tragedia en Almería
Un operario del 061, sobre el incendio de los Gallardos: "La cosa está fatal, hay niños calcinados"
Un sanitario relata el horror vivido en el lugar del desastre, donde han confirmado más de una decena de muertos y una veintena de desaparecidos
Laura Rubio
José trabaja en el 061 desde hace años, pero nunca había visto algo así. En la tarde del jueves, él y sus compañeros pertenecientes al servicio de emergencias 061, recibieron el aviso para acudir al incendio de Los Gallardos a ayudar en labores sanitarias.
Después de horas de trabajo, en las que el fuego no dio tregua y se extendió por más de cuatro mil hectáreas, el operario lo califica como un infierno. "Hay muchos muertos y muchos desaparecidos", explica el sanitario. De estos, ya han sido confirmados más de una decena de fallecidos.
Dos niños estaban en uno de los coches calcinados
El mayor impacto, asegura, fue ver "niños calcinados", que se encontraban dentro de uno de los coches que estaba completamente quemado. Sin embargo, aún no se ha podido confirmar la edad de los fallecidos, cuyo estudio de ADN está realizándose para determinar a quienes corresponden los cuerpos.
Entre los fallecidos se encuentran extranjeros cuya finalidad era huir del lugar de los hechos.
"La cosa está fatal", explica el operario, "venía gente preguntando por familiares y vecinos que no estaban localizados", explica.
Un poste de luz, el desencadenante
El fuego, que se originó por la caída de un poste de luz, apuntaba a un incidente que generaría un pequeño incendio urbano. Sin embargo, las fuertes rachas de viento empujaron el incendio hacia el norte, abarcando la zona forestal que está actualmente afectada.
La evolución del incendio obligó a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, lo que permitió solicitar la incorporación de medios estatales.
Desalojados
Hasta el momento se registran un total de 600 personas desalojadas, que corresponden a los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico Miraflores.
Entre los espacios habiltiados para acoger a los desalojos se encuentran el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos, donde reciben asistencia de los servicios de emergencia y de los voluntarios de Cruz Roja y el municipio almeriense de Lubrín, que ha habilitado espacios en su teatro y en el polígono industrial para atender a cerca de un centenar de personas desalojadas.
Fuente: La Opinión de Málaga
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